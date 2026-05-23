Selecționerul Angliei, săgeți după săgeți către Cole Palmer după ce l-a lăsat acasă pentru CM 2026

Naționala Angliei va fi la CM 2026 fără nume sonore în lot! Thomas Tuchel i-a lăsat acasă pe Harry Maguire, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold și pe Cole Palmer, starul cotat la 110 milioane de euro de site-urile de specialitate, care joacă pentru Chelsea.

Tuchel a explicat de ce l-a lăsat pe Palmer acasă. A dat vina în principal pe forma slabă a fotbalistului din ultima perioadă și pe faptul că nu el nu avea loc între Jude Bellingham, Morgan Rogers și Eberechi Eze.

”Cole Palmer nu a fost la fel de decisiv ca în sezoanele precedente, nu a fost disponibil pentru noi de multe ori și nu a fost decisiv.

El concurează și pentru poziția de decar, unde am decis să îi alegem pe Jude, Morgan și Ebs, care sunt jucători extraordinari, au avut un sezon mai bun și au fost mai decisivi în cantonamentele noastre decât Cole”, a spus Thomas Tuchel, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.