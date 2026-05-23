Selecționerul Angliei, săgeți după săgeți către Cole Palmer după ce l-a lăsat acasă pentru CM 2026

Selecționerul Angliei, săgeți după săgeți către Cole Palmer după ce l-a lăsat acasă pentru CM 2026 CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Thomas Tuchel a prezentat lotul naționalei Angliei pentru Campionatul Mondial din 2026.

TAGS:
Thomas TuchelCole PalmerNationala Angliei
Din articol

Selecționerul Angliei, săgeți după săgeți către Cole Palmer după ce l-a lăsat acasă pentru CM 2026

Naționala Angliei va fi la CM 2026 fără nume sonore în lot! Thomas Tuchel i-a lăsat acasă pe Harry Maguire, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold și pe Cole Palmer, starul cotat la 110 milioane de euro de site-urile de specialitate, care joacă pentru Chelsea.

Tuchel a explicat de ce l-a lăsat pe Palmer acasă. A dat vina în principal pe forma slabă a fotbalistului din ultima perioadă și pe faptul că nu el nu avea loc între Jude Bellingham, Morgan Rogers și Eberechi Eze. 

”Cole Palmer nu a fost la fel de decisiv ca în sezoanele precedente, nu a fost disponibil pentru noi de multe ori și nu a fost decisiv.

El concurează și pentru poziția de decar, unde am decis să îi alegem pe Jude, Morgan și Ebs, care sunt jucători extraordinari, au avut un sezon mai bun și au fost mai decisivi în cantonamentele noastre decât Cole”, a spus Thomas Tuchel, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

Cum arată lotul Angliei

PORTARI: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City);

FUNDAȘI: Dan Burn (Newcastle), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen/Germania), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City);

MIJLOCAȘI: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid/Spania), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa);

ATACANȚI: Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munchen/Germania), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (FC Barcelona/Spania), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli/Arabia Saudită), Ollie Watkins (Aston Villa).

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cine sunt ultimii patru concurenți care s-au calificat în marea finală Românii au talent 2026
Cine sunt ultimii patru concurenți care s-au calificat în marea finală Românii au talent 2026
ARTICOLE PE SUBIECT
Marius Croitoru pune paie pe foc înainte de barajul cu FCSB: ”Noi avem doar de câștigat! Presiunea mai mare e la voi”
Marius Croitoru pune paie pe foc înainte de barajul cu FCSB: ”Noi avem doar de câștigat! Presiunea mai mare e la voi”
ULTIMELE STIRI
Erling Haaland a surprins cu reacția avută după ce a aflat că Pep Guardiola pleacă de la Manchester City: ”Îmi vor lipsi!”
Erling Haaland a surprins cu reacția avută după ce a aflat că Pep Guardiola pleacă de la Manchester City: ”Îmi vor lipsi!”
Dinamo reactivează pista Vladislav Blănuță! Urmează zile decisive pentru atacant
Dinamo reactivează pista Vladislav Blănuță! Urmează zile decisive pentru atacant
Golgheterul Superligii, pe picior de plecare la un ”gigant” din străinătate: ”Aproximativ un milion de euro!”
Golgheterul Superligii, pe picior de plecare la un ”gigant” din străinătate: ”Aproximativ un milion de euro!”
Marius Croitoru pune paie pe foc înainte de barajul cu FCSB: ”Noi avem doar de câștigat! Presiunea mai mare e la voi”
Marius Croitoru pune paie pe foc înainte de barajul cu FCSB: ”Noi avem doar de câștigat! Presiunea mai mare e la voi”
Emoții mari la FCSB înaintea barajului cu FC Botoșani: ”Dacă îți tremură genunchii, n-ai nicio șansă!”
Emoții mari la FCSB înaintea barajului cu FC Botoșani: ”Dacă îți tremură genunchii, n-ai nicio șansă!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Steaua a promovat în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni a trecut peste toate piedicile

Steaua a promovat în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni a trecut peste toate piedicile

OUT de la FCSB! Gigi Becali nu-l mai vrea la echipă

OUT de la FCSB! Gigi Becali nu-l mai vrea la echipă

Daniel Pancu, discurs nimicitor de adio de la CFR Cluj: „Mai bine îmi iau câinele și plec în pădure decât să vin într-un astfel de loc”

Daniel Pancu, discurs nimicitor de adio de la CFR Cluj: „Mai bine îmi iau câinele și plec în pădure decât să vin într-un astfel de loc”

Transfer uriaș pentru Cristi Chivu la Inter Milano: fostul star de 80.000.000 de € de la Real Madrid!

Transfer uriaș pentru Cristi Chivu la Inter Milano: fostul star de 80.000.000 de € de la Real Madrid!

Dinamo primește o lovitură grea! Jucătorul, la un pas de semnătură

Dinamo primește o lovitură grea! Jucătorul, la un pas de semnătură

Pep Guardiola a semnat!

Pep Guardiola a semnat!



Recomandarile redactiei
Dinamo reactivează pista Vladislav Blănuță! Urmează zile decisive pentru atacant
Dinamo reactivează pista Vladislav Blănuță! Urmează zile decisive pentru atacant
Erling Haaland a surprins cu reacția avută după ce a aflat că Pep Guardiola pleacă de la Manchester City: ”Îmi vor lipsi!”
Erling Haaland a surprins cu reacția avută după ce a aflat că Pep Guardiola pleacă de la Manchester City: ”Îmi vor lipsi!”
Golgheterul Superligii, pe picior de plecare la un ”gigant” din străinătate: ”Aproximativ un milion de euro!”
Golgheterul Superligii, pe picior de plecare la un ”gigant” din străinătate: ”Aproximativ un milion de euro!”
Marius Croitoru pune paie pe foc înainte de barajul cu FCSB: ”Noi avem doar de câștigat! Presiunea mai mare e la voi”
Marius Croitoru pune paie pe foc înainte de barajul cu FCSB: ”Noi avem doar de câștigat! Presiunea mai mare e la voi”
Răsturnare de situație: ”Am niște informații că Rapid n-o să-l ia pe Pancu”
Răsturnare de situație: ”Am niște informații că Rapid n-o să-l ia pe Pancu”
Alte subiecte de interes
Thomas Tuchel, noul selecționer al Angliei? Anunțul făcut de BILD
Thomas Tuchel, noul selecționer al Angliei? Anunțul făcut de BILD
Thomas Tuchel a luat decizia finală cu privire la viitorul său
Thomas Tuchel a luat decizia finală cu privire la viitorul său
E jale mare la Chelsea! Anunțul făcut de Enzo Maresca: ”M-am înșelat”
E jale mare la Chelsea! Anunțul făcut de Enzo Maresca: ”M-am înșelat”
Lovitură pentru Chelsea! Cole Palmer a aflat cât va sta pe bară
Lovitură pentru Chelsea! Cole Palmer a aflat cât va sta pe bară
Guardiola pleacă de la City și e pe lista unei naționale. Obiectiv: Cupa Mondială
Guardiola pleacă de la City și e pe lista unei naționale. Obiectiv: Cupa Mondială
Fotbalistul liber de contract care joacă în semifinalele EURO 2024! Cum arată loturile Spaniei, Franței, Angliei și Olandei, echipele rămase în lupta pentru trofeu
Fotbalistul liber de contract care joacă în semifinalele EURO 2024! Cum arată loturile Spaniei, Franței, Angliei și Olandei, echipele rămase în lupta pentru trofeu
CITESTE SI
Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații

stirileprotv Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Bolojan: PSD a dărâmat guvernul din care făcea parte și pentru a-şi acoperi fuga de răspundere sunt lansate pseudoştiri

stirileprotv Bolojan: PSD a dărâmat guvernul din care făcea parte și pentru a-şi acoperi fuga de răspundere sunt lansate pseudoştiri

Acord între PSD, PNL, USR şi UDMR după consultările cu Nicușor Dan: Noua lege a salarizării va fi gata până la 1 iulie

stirileprotv Acord între PSD, PNL, USR şi UDMR după consultările cu Nicușor Dan: Noua lege a salarizării va fi gata până la 1 iulie

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!