Turcii, la un nivel colosal chiar și cu "linia a doua"! Dorit de granzii Europei, șochează și vrea un salariu de neatins pentru un fotbalist român!

Yildiz. Am tot auzit acest nume, cel puțin în ultima vreme, de când naționala noastră și-a aflat adversarul din barajul pentru mondialul din America.

Tânărul atacant al Turciei și al lui Juventus este principalul pericol pentru buturile noastre! Cotat la aproape 80 milioane de euro, Kenan Yildiz este considerat unul dintre cele mai mari talente din fotbalul european. Născut la Regeneburg, Germania, pe 4 Mai 2005, dintr-un tată turc și mamă nemțoaică, Yildiz a făcut pasul către fotbal la vârsta de 7 ani, la juniorii lui Bayern Munchen. A petrecut timp de 10 ani de zile în centrul de formare al lui Bayern Munchen, dar a fost “furat” de către scouterii lui Juventus la vârsta de 17 ani.

Kenan e fan înrăit Alessandro Del Piero

Bavarezii nu i-au acordat foarte multă importanță tânărului de origine turcă, neluându-l în calcul pentru echipa mare a lui Bayern, moment în care piemontezii, văzând în el un real talent, au reușit să-l convingă să facă pasul către Italia.

Apropiații lui Kenan spun că tânărul fotbalist a fost pur și simplu îndrăgostit când era mic de fosta legendă a lui Juventus, Alessandro Del Piero. De altfel, de când a ajuns la Torino, starul turc a încercat să-și creeze o relație strânsă cu fostul mare atacant italian, declarând în repetate rânduri că încearcă să-i copieze atât jocul, cât și execuțiile lui "Pinturicchio". Și de multe ori a și reușit.