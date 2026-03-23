SPECIAL Kenan, steaua otomanilor. S-a născut în Germania, e fan Del Piero, dar are și puncte slabe. Cine și ce îl așteaptă pe Rațiu în Turcia - România

Kenan, steaua otomanilor. S-a născut în Germania, e fan Del Piero, dar are și puncte slabe. Cine și ce îl așteaptă pe Rațiu în Turcia - România CM 2026
Sport.ro vă prezintă portretul lui Kenan Yildiz, fotbalist exponențial pentru turci.

Kenan YildizAndrei Ratiuturcia - româniajuventus
de Dan Chilom

Yildiz. Am tot auzit acest nume, cel puțin în ultima vreme, de când naționala noastră și-a aflat adversarul din barajul pentru mondialul din America. 

Tânărul atacant al Turciei și al lui Juventus este principalul pericol pentru buturile noastre! Cotat la aproape 80 milioane de euro, Kenan Yildiz este considerat unul dintre cele mai mari talente din fotbalul european. Născut la Regeneburg, Germania, pe 4 Mai 2005, dintr-un tată turc și mamă nemțoaică, Yildiz a făcut pasul către fotbal la vârsta de 7 ani, la juniorii lui Bayern Munchen. A petrecut timp de 10 ani de zile în centrul de formare al lui Bayern Munchen, dar a fost “furat” de către scouterii lui Juventus la vârsta de 17 ani. 

Kenan e fan înrăit Alessandro Del Piero 

Bavarezii nu i-au acordat foarte multă importanță tânărului de origine turcă, neluându-l în calcul pentru echipa mare a lui Bayern, moment în care piemontezii, văzând în el un real talent, au reușit să-l convingă să facă pasul către Italia. 

Apropiații lui Kenan spun că tânărul fotbalist a fost pur și simplu îndrăgostit când era mic de fosta legendă a lui Juventus, Alessandro Del Piero. De altfel, de când a ajuns la Torino, starul turc a încercat să-și creeze o relație strânsă cu fostul mare atacant italian, declarând în repetate rânduri că încearcă să-i copieze atât jocul, cât și execuțiile lui "Pinturicchio". Și de multe ori a și reușit. 

Germania l-a dezamăgit

Chiar dacă a fost născut și crescut în Germania, țara căruia îi poartă un deosebit respect, Kenan Yildiz a spus de mai multe ori că nu s-a simțit băgat în seamă pe cât și-ar fi dorit, nici la echipa sa de club, și nici la naționala Germaniei. De aceea, starul lui Juve a ales să joace pentru Turcia. 

De la debutul pentru Juve, la tricoul cu numărul 10! 

Kenan a debutat rapid în tricoul “Bătrânei doamne”, iar la 18 ani a devenit cel mai tânăr marcator pentru piemontezi. A impresionat sezon după sezon până când a devenit o certitudine, un jucător de un real talent. Conducerea lui Juventus i-a încredințat cel mai de preț tricou din istoria clubului din Torino, cel cu numărul 10, purtat de 705 ori de Alessandro Del Piero, dar și de alte nume mari ca Michel Platini sau Paulo Dybala. 

Steaua Turciei

Yildiz înseamnă în limba turcă stea. De altfel, atacantul naționalei semilunei se bucură după fiecare gol reușit împreunându-și mâinile în așa fel încât să formeze o stea. La 20 de ani, Kenan are 26 de selecții și 5 goluri pentru adversarii noștri de joi.

Din fericire pentru Mircea Lucescu și naționala României, Kenan Yildiz are, evident, și puncte slabe. Încă nu a ajuns la o maturitate absolută în joc, având perioade întregi în timpul jocului când dispare pur și simplu. Încă un atu pentru noi ar fi acela că jucătorul turc acționează de obicei pe partea stângă de atac, dreapta noastră de apărare, acolo unde și România are un jucător de o valoare certă, cu viteză și cu o tranziție excelentă, Andrei Rațiu. 

Așadar vom avea un duel de mare anvergură joi seara: Kenan Yildiz versus Andrei Rațiu. 

