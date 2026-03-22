Andrei Rațiu a fost integralist și a avut din nou o prestație apreciată de către specialiștii din Spania.

Spaniolii, impresionați de Rațiu: ”A fost neobosit în banda dreaptă!”

Spaniolii de la El Desmarque i-au acordat nota șapte lui Andrei Rațiu pentru prestația sa din meciul cu Barcelona.

Jurnaliștii iberici au remarcat aportul ofensiv adus de fundașul român, însă au fost impresionați de felul în care fotbalistul s-a prezentat în defensivă, mai ales că l-a avut în față pe Raphinha.

”Neobosit în banda dreaptă, unde l-a oprit pe Raphinha, în ciuda pericolului reprezentat de fotbalistul brazilian, fără să-și diminueze aportul ofensiv. A cerut penalty după un fault al lui Fermin Lopez în prima repriză”, au scris spaniolii de la El Desmarque.

Iturralde Gonzalez consideră că Rayo Vallecano ar fi trebuit să primească un penalty pentru intrarea asupra lui Rațiu

”Este penalty la Yamal, își mișcă piciorul spre el. Una e ca Pathé Ciss să stea nemișcat, dar el își mișcă piciorul. Înțeleg că e o fază la limită pentru a interveni VAR-ul. Ce nu poate face arbitrul este să-i spună să se ridice, pentru că există contact și, dacă îi spune să se ridice, e cartonaș.

Dacă VAR-ul nu a intervenit la cealaltă fază, nici aici (n.r. în care a fost implicat Rațiu) nu ar trebui. Dar este penalty clar, mult mai clar decât cel al lui Lamine. Este penalty clar”, a spus Iturralde Gonzalez, conform AS.com.