Andrei Rațiu a fost integralist în meciul pierdut de Rayo Vallecano pe Camp Nou, în fața Barcelonei, scor 0-1.

Ilie Dumitrescu: ”Rațiu este pentru o echipă de top din Europa!”

Prestația fundașului român a fost din nou apreciată de spanioli, chiar dacă echipa sa a pierdut.

Rațiu a cerut în minutul 35 un penalty, după o intrare dură a lui Fermin Lopez, însă arbitrul a lăsat jocul să continue. Specialistul spaniol în arbitraj, Iturralde Gonzalez, a transmis că Rayo ar fi trebuit să beneficieze de o lovitură de la 11 metri.

Ilie Dumitrescu a văzut cum s-a prezentat Rațiu înaintea barajului cu Turcia și a reacționat. Fostul mare fotbalist s-a declarat încântat de fundașul român și a transmis că este un jucător care ar trebui să fie la una dintre echipele de top ale Europei.

”Rațiu este un jucător complet în momentul de față. Se apără foarte bine, joci contra Barcei, contra lui Raphinha, care este unul dintre cei mai importanți jucători din lume, nu doar din La Liga, dar trebuie să vorbim și despre personalitatea pe care o are când echipa intră în posesie. Mie mi se pare că e un jucător la un nivel extraordinar. E pentru o echipă de top din Europa”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.