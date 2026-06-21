Csikszereda dă de pământ cu FCSB după ce transferul lui Anderson Ceara a picat: ”Lipsă totală de eleganță și bun-simț!”

Csikszereda dă de pământ cu FCSB după ce transferul lui Anderson Ceara a picat: ”Lipsă totală de eleganță și bun-simț!” Superliga
SPORT.RO
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Deși era dat ca sigur, transferul lui Anderson Ceara la FCSB a picat după ce medicii campioanei au identificat anumite probleme la nivelul genunchiului.

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Din articol

Zoltan Szondy, președintele lui Csikszereda Miercurea Ciuc, a emis un comunicat oficial în care a criticat dur felul în care FCSB a gestionat transferul lui Anderson Ceara. 

Zoltan Szony o face praf pe FCSB după ce a picat transferul lui Anderson Ceara

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În primul rând, conducătorul clubului din Harghita i-a pus la zid pe Gigi Becali și pe Mihai Stoica pentru faptul că au vorbit deschis despre tratativele cu Csikszereda în privința lui Ceara, înainte de a se ajunge la un acord concret între cluburi, ceea ce a făcut ca negocierile dintre ciucani și alte cluburi să fie îngreunate.

În al doilea rând, Szondy s-a arătat revoltat de faptul că cei de la FCSB au susținut că Anderson Ceara nu este apt fizic, lucru ce îi poate pune în pericol cariera brazilianului.

FK Csikszereda ridică mai multe probleme în legătură cu transferul lui Anderson Ceara. Prima noastră problemă este că, după ce FCSB a făcut o ofertă scrisă pentru Anderson, procesul de negociere început aici a devenit foarte confuz și incoerent din cauza a două aspecte. Primul este că orice discutam era publicat în presă câteva minute mai târziu, într-o formă complet denaturată. Al doilea este că, înainte ca cele două cluburi să fi ajuns la vreun acord, FCSB ajunsese deja la o înțelegere cu agentul jucătorului, ceea ce ne-a îngreunat negocierile cu alte cluburi, deoarece agentul favoriza oferta celor de la FCSB.

Aceasta este prima parte a poveștii, despre care putem spune acum, privind retrospectiv, că nu a fost o procedură elegantă din partea clubului din Capitală. Al doilea aspect al cazului este presupusa incapacitate a jucătorului de a evolua, iar în această privință observăm că, pe lângă faptele medicale, am aflat tot din presă că FCSB a renunțat la jucător din motive de sănătate. Acest lucru demonstrează din nou o lipsă totală de eleganță și de bun-simț.

Iar prezentarea unui jucător sănătos ca fiind accidentat în fața întregii țări și a întregii lumi îi poate afecta serios cariera pe viitor. Evident, FCSB nu s-a gândit la acest lucru, însă ne așteptăm măcar acum la scuze din partea lor pentru aceste, subliniez încă o dată, manevre complet lipsite de eleganță, cu care nu suntem obișnuiți și cu care nu dorim să ne obișnuim”, a spus președintele lui Csikszereda, Zoltan Szondy.

Anunțul medicului lui Csikszereda despre Anderson Ceara

Pentru a dovedi faptul că Anderson Ceara nu are o accidentare gravă, medicul celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc a dezvăluit care este de fapt starea atacantului.

Dr. Lorand Hegyessy a confirmat o problemă la genunchi la Anderson Ceara, dar spune că este vorba despre o afecțiune cronică, nu despre o accidentare petrecută în teren sau la antrenamente. Hegyessy a declarat că acea afecțiune nu îl împiedică pe Anderson Ceara să evolueze la cel mai înalt nivel.

”În ultimele zile a devenit public faptul că FCSB nu a dorit să îl transfere pe jucătorul nostru, Anderson Ceará, pe baza rezultatelor examinărilor medicale, în special din cauza unor constatări legate de genunchiul său. În contextul situației actuale, consider, în calitate de medic al clubului, că este important să clarific această chestiune dintr-o perspectivă profesională.

Starea de sănătate a jucătorului a fost monitorizată permanent, prin controale regulate și monitorizarea încărcării fizice. El nu a suferit o accidentare gravă la genunchi care să fi necesitat o perioadă lungă de absență, o intervenție chirurgicală sau care să fi provocat o scădere semnificativă a performanțelor sale. Dimpotrivă, a evoluat la un nivel ridicat cu același genunchi pe toată perioada, iar prestațiile sale l-au transformat într-unul dintre cei mai buni jucători din liga a doua.

Este important de subliniat că, din punct de vedere profesional, nu aș descrie starea actuală drept o accidentare. Mai degrabă, putem vorbi despre o leziune cronică dezvoltată pe parcursul unei perioade mai lungi de timp, a cărei evaluare și gestionare pot diferi de la un club la altul și de la un staff medical la altul. Astfel de constatări nu înseamnă, în sine, că un sportiv este incapabil să joace fotbal la nivel înalt.

Merită amintit și faptul că tocmai cu acest genunchi a avut prestațiile care au atras interesul altor cluburi și i-au adus aprecierea și dragostea suporterilor. Evoluțiile sale de pe teren reprezintă o dovadă clară că este un jucător competitiv și valoros.

Desigur, fiecare club are dreptul să ia o decizie privind un eventual transfer pe baza propriei evaluări a riscurilor. Cu toate acestea, pe baza datelor pe care le deținem, a performanțelor recente și a capacității sale de joc, suntem convinși că jucătorul este în continuare apt pentru a evolua.

Doresc să îi liniștesc pe suporteri: jucătorul este apt de joc în starea sa actuală și se poate antrena și concura în mod regulat. Vom continua să îi monitorizăm starea de sănătate și să îi oferim tot sprijinul profesional necesar pentru a se asigura că își poate continua cariera la cel mai înalt nivel posibil”, au fost declarațiile medicului.

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