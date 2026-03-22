Pedri, cuvinte pe placul lui Rațiu: ce a spus liderul Barcelonei imediat după meciul cu Rayo

În ciuda înfrângerii cu 1-0, echipa internaționalului român a lăsat o impresie remarcabilă, în special în finalul meciului, și s-a ales cu laude din partea lui Pedri.

Ținut pe teren de Hansi Flick pe întreaga durată a meciului, Pedri, unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai catalanilor, a recunoscut valoarea adversarului de duminică, pe care l-a felicitat imediat după meci pentru evoluția solidă:

"Nu am știut cum să controlăm jocul. Am marcat din corner, dar nu am ținut mingea suficient și ei au încercat să vină peste noi în ultimul sfert de oră, când au văzut că pot egala.

Rayo aduce multă intensitate în joc, are jucători foarte rapizi în atac, care nu se opresc din a cere mingea în adâncime. Cauzează probleme oricărei echipe", a declarat mijlocașul Barcelonei și al naționalei Spaniei, citat de presa din Catalonia.

Andrei Rațiu, evoluție solidă în Barcelona - Rayo 1-0

Cu câteva zile înaintea meciului de foc dintre Turcia și România, lateralul dreapta al lui Mircea Lucescu a fost printre remarcații partidei și putea obține un penalty pentru echipa sa în final, la un duel cu Fermin Lopez.

Portalul SofaScore i-a acordat lui „Sonic” nota 7.5, românul fiind întrecut de la echipa sa doar de către portarul Batalla (7.6).

De la Barcelona au fost evaluați superior doar Joan Garcia (8.5), Araujo (8.1, marcatorul singurului gol in meci), Cancelo (8, cu pasă decisivă) și Pedri (8).