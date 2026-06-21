Așa cum se întâmplă în fiecare duminică, va fi voie bună și la ediția de astăzi, mai ales că invitații speciali ai lui Costin Ștucan sunt actorul de comedie Andrei Duban și soția sa, Grațiela.

Andrei Duban și Grațiela, invitații lui Costin Ștucan la ”Fața la Joc!”, de la 13:00, la PRO TV și VOYO

Fața la joc! e în fiecare duminică, de la ora 13:30, în direct la Pro TV și pe VOYO. Emisiunea moderată de Costin Ștucan poate fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Facebook Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Ca de fiecare dată, în platou vor fi analizate într-o manieră aparte cele mai fierbinți subiecte din lumea sportului.

Fața la Joc! este una dintre emisiunile dedicate sportului difuzate săptămânal de PRO TV și VOYO. Totodată, Costin Ștucan poate fi urmărit și în cadrul emisiunii „Play On Sport”, disponibilă exclusiv pe platforma VOYO.

În ediția de săptămâna trecută a emisiunii Fața la Joc!, Costin Ștucan i-a avut invitați pe cântăreții Pia Ioana și Andrei Bănuță.