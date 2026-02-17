Vincenzo Montella, înaintea barajului pentru CM 2026: "Am doar meciul cu România în minte! Eu și Chivu suntem norocoși"

Vincenzo Montella, înaintea barajului pentru CM 2026: "Am doar meciul cu România în minte! Eu și Chivu suntem norocoși" Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România va juca semifinala play-off-ului pentru CM 2026 contra Turciei, la Istanbul, pe 26 martie, de la ora 19:00.

TAGS:
Vincenzo MontellaHakan CalhanogluInter MilanoEchipa NationalaBaraj CM 2026TurciaKenan Yildizcristi chivu
Din articol

Cu ceva mai bine de o lună până la meciul contra României de la barajul pentru Cupa Mondială, selecționerul Vincenzo Montella a acordat un interviu pentru Gazzetta dello Sport în care a vorbit despre doi dintre jucătorii exponențiali ai naționalei Turciei.

Vincenzo Montella, concentrare totală asupra barajului Turcia - România

Săptămâna trecută, Turcia a fost repartizată într-o grupă extrem de complicată în Liga Națiunilor, alături de Franța, Italia și Belgia. Vincenzo Montella spune însă că nu se gândește la meciurile din toamnă.

"Acum am în minte doar play-off-ul pentru Cupa Mondială. Vrem să mergem la turneul final și sunt convins că și Italia lui Gattuso va reuși să se califice", a spus Montella, pentru Gazzetta dello Sport, citat de TMW.

  • Învingătoarea duelului Turcia - România va juca finala barajului pentru CM 2026 contra câștigătoarei din partida Slovacia - Kosovo, în deplasare, pe 31 martie.

Vincenzo Montella: "Eu și Chivu suntem norocoși să îl avem pe Calhanoglu"

Unul dintre starurile naționalei Turciei este Hakan Calhanoglu, antrenat la Inter Milano de Cristi Chivu. Mijlocașul a revenit la derby-ul cu Juventus după o accidentare, însă ulterior a acuzat din nou probleme medicale și va rata partida tur cu Bodo/Glimt din Champions League.

"Sunt norocos să îl am pe Hakan Calhanoglu și la fel este și Chivu. E un jucător care reușește să citească jocul cu o ușurință incredibilă", a mai spus Montella.

Recent, Vincenzo Montella l-a vizitat pe Hakan Calhanoglu la baza de pregătire a lui Inter și a stat de vorbă cu antrenorul nerazzurrilor, Cristi Chivu.

Vincenzo Montella: "Kenan Yildiz merită numărul 10 la Juventus"

Un alt nume foarte important din naționala Turciei este Kenan Yildiz (20 de ani), care strălucește la Juventus și tocmai și-a prelungit contractul până în 2030.

"Yildiz e un jucător de top și a demonstrat că merită să fie la Juventus. În ultima perioadă a reușit să aibă evoluții mai consistente și a arătat că merită să poarte numărul 10 la Juventus. El și Del Piero au caracteristici diferite, însă sunt similari în ceea ce privește șutul", a spus Montella.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Vremea în România până la jumătatea lunii martie. Când vor veni primele temperaturi de primăvară
Vremea în România până la jumătatea lunii martie. Când vor veni primele temperaturi de primăvară
ULTIMELE STIRI
Răsturnare de situație! Și-a anunțat demisia, dar patronul a intervenit și l-a convins să rămână
Răsturnare de situație! Și-a anunțat demisia, dar patronul a intervenit și l-a convins să rămână
Alvaro Arbeloa poate fi concediat de Real Madrid, dacă nu elimină Benfica lui Mourinho!
Alvaro Arbeloa poate fi concediat de Real Madrid, dacă nu elimină Benfica lui Mourinho!
Premieră spectaculoasă pentru Reghecampf în Africa: „Moment istoric!“
Premieră spectaculoasă pentru Reghecampf în Africa: „Moment istoric!“
Radu Drăgușin, printre marii câștigători după schimbarea antrenorului! Ce plănuiește Igor Tudor la Tottenham
Radu Drăgușin, printre marii câștigători după schimbarea antrenorului! Ce plănuiește Igor Tudor la Tottenham
Confesiunile Danielei Toth după ce a bifat a treia participare la Jocurile Olimpice: „Infrastructura este limitată”
Confesiunile Danielei Toth după ce a bifat a treia participare la Jocurile Olimpice: „Infrastructura este limitată”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Scenariu de coșmar pentru FCSB: 3 victorii, dar OUT din play-off

Scenariu de coșmar pentru FCSB: 3 victorii, dar OUT din play-off

Anunțul zilei în Italia: Chivu, tot mai aproape să semneze, după ce i-a depășit pe Inzaghi, Mourinho și Conte

Anunțul zilei în Italia: Chivu, tot mai aproape să semneze, după ce i-a depășit pe Inzaghi, Mourinho și Conte

Scandalul continuă! Chivu, pus la zid după victoria cu Juventus: ce i-a cerut public un jurnalist italian

Scandalul continuă! Chivu, pus la zid după victoria cu Juventus: ce i-a cerut public un jurnalist italian

Refuzat de FCSB, excelent pentru Craiova! Gigi Becali a dezvăluit cum s-a opus Mihai Stoica

Refuzat de FCSB, excelent pentru Craiova! Gigi Becali a dezvăluit cum s-a opus Mihai Stoica

George Pușcaș s-a înțeles cu Dinamo! Anunțul lui Nicolescu și durata contractului

George Pușcaș s-a înțeles cu Dinamo! Anunțul lui Nicolescu și durata contractului

Detaliul care îi aduce un milion de dolari Juttei Leerdam după aurul olimpic. De ce și-a desfăcut costumul

Detaliul care îi aduce un milion de dolari Juttei Leerdam după aurul olimpic. De ce și-a desfăcut costumul



Recomandarile redactiei
Radu Drăgușin, printre marii câștigători după schimbarea antrenorului! Ce plănuiește Igor Tudor la Tottenham
Radu Drăgușin, printre marii câștigători după schimbarea antrenorului! Ce plănuiește Igor Tudor la Tottenham
Răsturnare de situație! Și-a anunțat demisia, dar patronul a intervenit și l-a convins să rămână
Răsturnare de situație! Și-a anunțat demisia, dar patronul a intervenit și l-a convins să rămână
Premieră spectaculoasă pentru Reghecampf în Africa: „Moment istoric!“
Premieră spectaculoasă pentru Reghecampf în Africa: „Moment istoric!“
Alvaro Arbeloa poate fi concediat de Real Madrid, dacă nu elimină Benfica lui Mourinho!
Alvaro Arbeloa poate fi concediat de Real Madrid, dacă nu elimină Benfica lui Mourinho!
FC Argeș, all-in după scandalul cu Radu Petrescu! Piteștenii cer publicarea înregistrărilor VAR
FC Argeș, all-in după scandalul cu Radu Petrescu! Piteștenii cer publicarea înregistrărilor VAR
Alte subiecte de interes
Vincenzo Montella a spus tot ce avea pe suflet după Turcia - Olanda 1-2
Vincenzo Montella a spus tot ce avea pe suflet după Turcia - Olanda 1-2
Reacția surprinzătoare a lui Vincenzo Montella după suspendarea lui Merih Demiral
Reacția surprinzătoare a lui Vincenzo Montella după suspendarea lui Merih Demiral
Gol fabulos Marko Arnautovic, voleu din afara careului în Inter - Lazio, sfert de finală din Coppa Italia transmis de VOYO!
Gol fabulos Marko Arnautovic, voleu din afara careului în Inter - Lazio, sfert de finală din Coppa Italia transmis de VOYO!
Nebunie în Liga Națiunilor! Meciul în care s-au înscris 5 goluri în ultimele 27 de minute
Nebunie în Liga Națiunilor! Meciul în care s-au înscris 5 goluri în ultimele 27 de minute
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
CITESTE SI
12 județe și Capitala, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm

stirileprotv 12 județe și Capitala, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm

Daniela Toth a dus România la JO, la sărituri cu schiurile: „Putem concura cu cei mai buni, chiar și cu resurse limitate”

stirileprotv Daniela Toth a dus România la JO, la sărituri cu schiurile: „Putem concura cu cei mai buni, chiar și cu resurse limitate”

O senatoare americană influentă critică raportul SUA privind alegerile din România: „Este eronat, nu îi acordăm atenţie”

stirileprotv O senatoare americană influentă critică raportul SUA privind alegerile din România: „Este eronat, nu îi acordăm atenţie”

Cine scapă de tăieri. Guvernul a stabilit reducerile de 10% din cheltuielile cu personalul

stirileprotv Cine scapă de tăieri. Guvernul a stabilit reducerile de 10% din cheltuielile cu personalul

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!