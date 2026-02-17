Vincenzo Montella, înaintea barajului pentru CM 2026: "Am doar meciul cu România în minte! Eu și Chivu suntem norocoși"

Cu ceva mai bine de o lună până la meciul contra României de la barajul pentru Cupa Mondială, selecționerul Vincenzo Montella a acordat un interviu pentru Gazzetta dello Sport în care a vorbit despre doi dintre jucătorii exponențiali ai naționalei Turciei.

Vincenzo Montella, concentrare totală asupra barajului Turcia - România

Săptămâna trecută, Turcia a fost repartizată într-o grupă extrem de complicată în Liga Națiunilor, alături de Franța, Italia și Belgia. Vincenzo Montella spune însă că nu se gândește la meciurile din toamnă.

"Acum am în minte doar play-off-ul pentru Cupa Mondială. Vrem să mergem la turneul final și sunt convins că și Italia lui Gattuso va reuși să se califice", a spus Montella, pentru Gazzetta dello Sport, citat de TMW.

Învingătoarea duelului Turcia - România va juca finala barajului pentru CM 2026 contra câștigătoarei din partida Slovacia - Kosovo, în deplasare, pe 31 martie.

Vincenzo Montella: "Eu și Chivu suntem norocoși să îl avem pe Calhanoglu"

Unul dintre starurile naționalei Turciei este Hakan Calhanoglu, antrenat la Inter Milano de Cristi Chivu. Mijlocașul a revenit la derby-ul cu Juventus după o accidentare, însă ulterior a acuzat din nou probleme medicale și va rata partida tur cu Bodo/Glimt din Champions League.

"Sunt norocos să îl am pe Hakan Calhanoglu și la fel este și Chivu. E un jucător care reușește să citească jocul cu o ușurință incredibilă", a mai spus Montella.

Recent, Vincenzo Montella l-a vizitat pe Hakan Calhanoglu la baza de pregătire a lui Inter și a stat de vorbă cu antrenorul nerazzurrilor, Cristi Chivu.