Emilia Tangara, campioana Rusiei la proba de 400 de metri garduri, a criticat lipsa de interes a publicului față de întrecerile interne de atletism. După ce și-a început studiile de masterat în psihologie sportivă la Universitatea din Texas, în februarie 2026, atleta a revenit în țară la finalul lunii mai.

La scurt timp după întoarcere, sportiva a participat la Cupa Rusiei, competiție desfășurată la Ceboksarî. Acesta a fost al doilea ei start de la revenirea din Statele Unite. Deși a câștigat cursa favorită de 400 de metri garduri cu un timp de 56,29 secunde, ea s-a arătat nemulțumită de asistența redusă de pe stadion.