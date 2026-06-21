GALERIE FOTO Putin e furios! Rusoaica a revenit din SUA și i-a lăudat pe americani: „Altceva!”

Putin e furios! Rusoaica a revenit din SUA și i-a lăudat pe americani: „Altceva!” Sporturi
SPORT.RO
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Întoarsă în țară după studiile din America, Emilia Tangara, atletă de top din Rusia, a remarcat o diferență majoră în competițiile naționale, după ce a cucerit aurul la Ceboksarî.

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Din articol

Emilia Tangara, campioana Rusiei la proba de 400 de metri garduri, a criticat lipsa de interes a publicului față de întrecerile interne de atletism. După ce și-a început studiile de masterat în psihologie sportivă la Universitatea din Texas, în februarie 2026, atleta a revenit în țară la finalul lunii mai.

La scurt timp după întoarcere, sportiva a participat la Cupa Rusiei, competiție desfășurată la Ceboksarî. Acesta a fost al doilea ei start de la revenirea din Statele Unite. Deși a câștigat cursa favorită de 400 de metri garduri cu un timp de 56,29 secunde, ea s-a arătat nemulțumită de asistența redusă de pe stadion.

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Contrastul cu sistemul universitar american

Atleta a scos în evidență diferența dintre atmosfera de la concursurile din Statele Unite și cea din țara sa natală.

„Cupa Rusiei este considerată unul dintre principalele starturi ale anului, la aceste competiții vin pe cât posibil toți rivalii. Dar mi-aș dori mai multă amploare în privința entuziasmului spectatorilor

În America nu am fost nevoită să particip la competiții cu tribune atât de goale cum a fost la Ceboksarî. În SUA erau tribunele pline: acolo stăteau atât participanți de la alte colegii și universități, cât și spectatori obișnuiți. Sper că la un moment dat și în Rusia va fi așa ceva. Doresc tot ce e mai bun atletismului rusesc!”, a spus Tangara, potrivit agenției TASS.

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