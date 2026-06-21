Veste pentru Gigi Becali după ce a anunțat că s-a înțeles cu Denis Drăguș! Ce intenții are Trabzonspor cu atacantul român

Sezonul trecut, atacantul a fost împrumutat la Gaziantep, dar nici la echipa la care Drăguș a impresionat sub comanda lui Marius Șumudică nu a mai reușit să se evidențieze.

Viitorul fotbalistului român este incert, iar Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, care îl consideră pe Denis Drăguș ”cel mai bun fotbalist român”, a anunțat recent că s-a înțeles cu jucătorul în vederea unui contract semnat cu gruparea roș-albastră.

Lucrurile nu sunt însă simple pentru fosta campioană a României. Becali speră că Drăguș va ajunge la FCSB liber de contract, după ce Trabzonspor i-ar rezilia actuala înțelegere.

Turcii susțin însă că șefii de la Trabzonspor nu sunt dispuși să îl piardă gratis pe Drăguș, având în vedere că au plătit 1,7 milioane de euro în schimbul fotbalistului român.

De fapt, potrivit TurkiyeGazetesi, cei de la Trabzonspor vor să îl folosească pe Denis Drăguș drept ”monedă de schimb” și că salariul mare pe care Denis Drăguș îl încasează anual la Trabzonspor, de 1,5 milioane de euro, întărește posibilitatea ca fotbalistul român să fie inclus mai degrabă într-un schimb de jucători.

Două milioane de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș, conform Transfermarkt.

Ce a spus Gigi Becali despre transferul lui Denis Drăguș

”Pe Drăguș nu stau să îl caracterizez, că el e prea fotbalist. La ăla nu există „în formă” sau „nu e în formă”. Ăla joacă și noaptea, la două îl scoli și joacă fotbal. El e foarte puternic și are viteză, n-ai ce să îi faci!

Eu cu el m-am înțeles (n.r - cu Drăguș). M-am înțeles cu el, doar să îi dea drumul ăia. Dacă îl lasă liber. El mi-a spus: <<Nea Gigi, să le iau și trei-patru sute de mii la ăia>>. Ia-le! Calculăm într-așa fel încât cu siguranță să iei un milion într-un an”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.