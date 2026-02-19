Partida decisivă se va juca joi, 26 martie 2026, de la ora 19:00, la Istanbul, pe stadionul celor de la Beșiktaș, arena „Tupraș Stadium”, cu o capacitate de aproximativ 42.500 de locuri.

Câștigătoarea meciului Turcia - România va întâlni în finala barajului, tot în deplasare, învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo. Partida de la Istanbul va putea fi urmărită LIVE TEXT pe Sport.ro.

Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță îl vor pe Hagi selecționer

Situația lui Mircea Lucescu (80 de ani) a fost pusă sub semnul întrebării, din cauza problemelor de sănătate ale selecționerului. Acesta a plecat în Belgia pentru un control amănunțit, dar șansele ca ”Il Luce” să conducă naționala la Istanbul sunt foarte mici.

Federația Română de Fotbal ar urma să dea un răspuns în ceea ce-l privește pe Mircea Lucescu pe data de 20 februarie, dar în paralel lucrează la o variantă de posibil înlocuitor pentru Lucescu. Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță încearcă să-l convingă pe Gică Hagi (61 de ani) să preia naționala, scrie AS.ro.

”Regele” a refuzat postul de selecționer în mai multe rânduri și sunt șanse minime să accepte propunerea de această dată, mai ales în contextul în care meciul cu Turcia este programat peste o lună.

În câte secunde s-au epuizat biletele pentru meciul Turcia - România din play-off-ul Campionatului Mondial

Joi, 26 martie, ora 19:00, ora României, tricolorii vor întâlni Turcia, la Istanbul, pe stadionul ”Besiktas Park”. Prețul biletelor a fost de 145 RON (27 euro), iar locurile vor fi repartizate în Peluza Nord.

Au fost disponibile 2130 de bilete pentru suporterii români, care s-au dat în 20 de secunde, așa cum a scris Federația Română de Fotbal într-un comunicat oficial în urmă cu câteva zile.