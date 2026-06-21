Lusitanii au obținut doar o remiză împotriva reprezentativei din Congo, scor 1-1, iar prestația lui Cristiano Ronaldo a fost una extrem de ștearsă.
GALERIE FOTO Reacția Georginei Rodriguez după ce Cristiano Ronaldo a fost jignit de iubita unui coechipier
Debutul slab al Portugaliei la Campionatul Mondial a stârnit reacții dure inclusiv împotriva starului Cristiano Ronaldo.
În timpul unei conferințe de presă de după meciul cu Congo, Joao Neves a fost întrebat despre evoluția lui Cristiano Ronaldo, iar fotbalistul de 21 de ani de la PSG a spus despre cvintuplul câștigător al Balonului de Aur că este doar un alt jucător al naționalei Portugaliei.
Declarațiile fotbalistului s-au viralizat pe internet, iar fanii lui Cristiano Ronaldo au invadat paginile oficiale ale lui Joao Neves și ale iubitei sale, actrița portugheză Madalena Aragao.
Aragao a avut o reacție extrem de dură la adresa lui Cristiano Ronaldo când unul dintre fanii starului de la Al Nassr l-a atacat pe Joao Neves. ”Iubitul tău este un retardat. Spune-i să îi paseze GOAT-ului (n.r. cel mai bun jucător din toate timpurile)”, a fost comentariul care a ”aprins-o pe Madalena Aragao.
Frumoasa actriță a avut o replică pe măsură: ”Spune-o GOAT-ului tău să se retragă, este foarte egoist”.
Răspunsul Georginei Rodriguez
Răspunsul iubitei lui Joao Neves a stârnit o reacție din partea Georginei Rodriguez, care s-a arătat surprinsă de faptul că viitorul ei soț este tratat în așa manieră de ”generația tânără”: ”Wow! Vine puternic din spate această generație”, a fost comentariul Georginei Rodriguez la care a adăugat și câteva emoji-uri cu râsete.
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