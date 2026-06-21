Lusitanii au obținut doar o remiză împotriva reprezentativei din Congo, scor 1-1, iar prestația lui Cristiano Ronaldo a fost una extrem de ștearsă.

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În timpul unei conferințe de presă de după meciul cu Congo, Joao Neves a fost întrebat despre evoluția lui Cristiano Ronaldo, iar fotbalistul de 21 de ani de la PSG a spus despre cvintuplul câștigător al Balonului de Aur că este doar un alt jucător al naționalei Portugaliei.

Declarațiile fotbalistului s-au viralizat pe internet, iar fanii lui Cristiano Ronaldo au invadat paginile oficiale ale lui Joao Neves și ale iubitei sale, actrița portugheză Madalena Aragao.

Aragao a avut o reacție extrem de dură la adresa lui Cristiano Ronaldo când unul dintre fanii starului de la Al Nassr l-a atacat pe Joao Neves. ”Iubitul tău este un retardat. Spune-i să îi paseze GOAT-ului (n.r. cel mai bun jucător din toate timpurile)”, a fost comentariul care a ”aprins-o pe Madalena Aragao.

Frumoasa actriță a avut o replică pe măsură: ”Spune-o GOAT-ului tău să se retragă, este foarte egoist”.

Răspunsul Georginei Rodriguez