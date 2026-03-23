Încă un titular s-a accidentat înainte de Turcia - România: "Starea lui e gravă, dar vrea să joace"

După ce România a aflat pe ultima sută de metri că nu se poate baza pe mijlocașul Marius Marin sau pe portarii Ionuț Radu și Mihai Popa, accidentați, și naționala Turciei a primit o veste proastă cu trei zile înaintea marelui meci de la Istanbul.

Merih Demiral, incert înainte de Turcia - România

Merih Demiral (28 de ani), unul dintre cei mai experimentați jucători din lotul lui Vincenzo Montella, acuză probleme medicale și are șanse mici să joace contra României.

Stoperul de la Al Ahli s-a alăturat cantonamentului Turciei și urmează să fie monitorizat până la ora meciului, anunță jurnalistul Yağız Sabuncuoğlu, care precizează că "starea lui Demiral este una gravă, însă, în ciuda accidentării, vrea să joace".

Rămâne de văzut dacă Vincenzo Montella îl va forța pe Merih Demiral la partida de joi seară. Fostul jucător de la Atalanta sau Juventus are 61 de meciuri și 6 goluri la naționala Turciei, fiind titular în toate meciurile din preliminariile Cupei Mondiale.

Pe postul de fundaș central, Vincenzo Montella îi mai are în lot pe Ozan Kabak (25 de ani, Hoffenheim), Abdulkerim Bardakci (31 de ani, Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (23 de ani, NEC Nijmegen) și Samet Akaydin (32 de ani, Rizespor).