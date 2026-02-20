După problemele de sănătate din ultima perioadă, selecționerul a efectuat un control amănunțit în Belgia. Medicii i-ar fi recomandat să-și oprească activitatea, scrie GSP.ro.

Mircea Lucescu, șanse mici să fie pe bancă în meciul Turcia - România

Totuși, există și varianta ca Mircea Lucescu să vrea să conducă naționala în barajul cu Turcia, programat peste o lună. Până la o decizie oficială, șansele ca ”Il Luce” să fie pe bancă la Istanbul sunt destul de mici.

Între timp, FRF lucrează la un posibil înlocuitor pentru postul de selecționer. Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță încearcă să-l convingă pe Gică Hagi (61 de ani), care a mai refuzat și în trecut să preia echipa națională.

Partida decisivă se va juca joi, 26 martie 2026, de la ora 19:00, la Istanbul, pe stadionul celor de la Beșiktaș, arena „Tupraș Stadium”, cu o capacitate de aproximativ 42.500 de locuri.

Câștigătoarea meciului Turcia - România va întâlni în finala barajului, tot în deplasare, învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo. Partida de la Istanbul va putea fi urmărită LIVE TEXT pe Sport.ro.

În câte secunde s-au epuizat biletele pentru meciul Turcia - România din play-off-ul Campionatului Mondial

Joi, 26 martie, ora 19:00, ora României, tricolorii vor întâlni Turcia, la Istanbul, pe stadionul ”Besiktas Park”. Prețul biletelor a fost de 145 RON (27 euro), iar locurile vor fi repartizate în Peluza Nord.

Au fost disponibile 2130 de bilete pentru suporterii români, care s-au dat în 20 de secunde, așa cum a scris Federația Română de Fotbal într-un comunicat oficial în urmă cu câteva zile.