Marko Gjorgjievski, atacant macedonean în vârstă de 26 de ani, care a bifat șapte selecţii şi a înscris un gol pentru reprezentativa U21 a ţării sale, e foarte aproape de plecarea din România în această vară!

Fotbalistul este cotat la suma de 250.000 euro pe site-urile de specialitate, iar în CV-ul său se regăsesc echipe ca Vardar, Borec Veles, Shkupi (cu care a câştigat un campionat al Macedoniei de Nord, în sezonul 2021-2022), AP Brera şi Sileks (golgheterul campionatului în sezonul 2024-2025) din ţara natală, Vozdovac, Radnicki, din Serbia.

Marko Gjorgjievski pleacă de la FC Hermannstadt, după retrogradarea din Superliga în Liga 2

Marko Gjorgjievski a sosit în România în vara anului trecut, la CFR Cluj, dar a adunat următoarele statistici în Gruia: 11 meciuri, 0 goluri, 0 pase de gol! Asta deși vorbim despre un atacant central! Cu un astfel de bilanț, Gjorgjievski a fost dat de CFR, fără niciun regret.

Înainte să vină în Gruia, el a înscris 15 goluri și a oferit șapte asisturi în 32 de partide pentru Sileks, echipă din Macedonia de Nord. În același timp, Gjorgjievski ateriza în România după două sezoane și jumătate la Sileks Kratovo, unde a bifat 71 de meciuri, cu un total de 30 de goluri și 13 pase decisive. N-a trecut neobservat. A terminat sezonul ca golgheter al campionatului!

Sileks, campioana Cupei Macedoniei de Nord, îl vrea pe Marko Gjorgjievski

În septembrie 2025, el a făcut trecerea la FC Hermannstadt, alături de care a retrogradat din Superliga României în Liga 2 la finalul ediției 2025-2026. A avut tot statistici modeste, cu 40 de meciuri, trei goluri și o pasă decisivă, dar se pare că este dorit de fosta sa echipă, Sileks Kratovo, câștigătoare a Cupei Macedoniei de Nord recent, în ediția recent încheiată.

”Echipa Sileks este reprezentanta noastră în cupele europene din această vară. Mai exact, echipa din Kratovo face parte din preliminariile Conference League, iar în primele meciuri va întâlni Dinamo Minsk.

Prin urmare, echipa trebuie să se întărească, pentru a se prezenta într-o formă bună. Astfel, Sportsport află că formația Kratovo este în negocieri serioase pentru a-l readuce pe Marko Gjorgievski, atacantul care a jucat în trecut pentru Sileks și apoi s-a transferat în România la echipa CFR Cluj vara trecută.

Totuși, acest episod în străinătate nu a avut un final fericit. Atacantul a schimbat mai întâi clubul, mergând la Hermannstadt, dar nici acolo nu a avut un randament notabil.

Acum, în căutarea revenirii la o formă bună, Sileks îi oferă o altă colaborare, iar în următoarele zile vom vedea dacă aceasta se va concretiza”, a notat publicația din Macedonia de Nord – Sportsport.