LIVE VIDEO Dinamo - Gornik Leczna, primul amical al verii pentru ”câini” și debutul lui Nuno Campos!

Dinamo - Gornik Leczna, primul amical al verii pentru ”câini” și debutul lui Nuno Campos! Superliga
SPORT.RO
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Meciul de pregătire este programat la ora 18:00 și este transmis de 48 TV.

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Din articol

Dinamo - Gornik Leczna

Dinamo a început cantonamentul de vară din Polonia, iar astăzi dispută primul amical estival, în compania localnicilor de la Gornik Leczna.

”Primul test al verii ne pune față în față cu echipa poloneză Górnik Łęczna, formație care evoluează în liga secundă din Polonia.

Partida poate fi urmărită LIVE pe canalul oficial de YouTube al clubului – 48 TV 🔴

🗓️ Astăzi

⏰ 18:00

📺 48 TV”, a anunțat Dinamo București.

Lotul de jucători și noul staff tehnic al lui Dinamo

Portari

Devis Epassy

Alexandru Roșca

Costin Ungureanu

Fundași

Maxime Sivis

David Irimia

Matteo Duțu

Mihnea Toader

Nikita Stoinov

Luca Fudulache

Raul Opruț

Răzvan Radu

Mijlocași

Andrei Mărginean

Godwin Udosen

Cristian Licsandru

Alberto Soro

Cătălin Cîrjan

Cristian Mihai

Casian Soare

Alexandru Irimia

Atacanți

Danny Armstrong

Adrian Mazilu

Alexandru Musi

Mamoudou Karamoko

Ianis Tarbă

Ianis Doană

Peter Belive

Alexandru Pop

Raul Rotund

Vadym Kyrychenko

Staff tehnic

Nuno Campos – antrenor principal

Gonzalo Cruz – antrenor secund

João Bagão – antrenor secund

Adrian Marcu – antrenor secund

Brian Van Der Steen – preparator fizic

Mădălin Udrea – preparator fizic

Felipe Peralta – antrenor cu portarii

Andrei Bendeac – analist video

Iulian Militaru – analist video

EXCLUSIV Cine e Răzvan Radu, noul jucător al lui Dinamo: ”N-am ce să-i reproșez”

Răzvan Radu (20 de ani) a fost transferat de la divizionara secundă Metalul Buzău și merge la Dinamo pentru a-i face concurență pe post lui Raul Opruț, unul dintre titularii incontestabili din echipa ”câinilor”.

Fundașul stânga a impresionat în Liga 2, iar Dinamo a fost convinsă să-l transfere definitiv. Metalul a păstrat și un procent dintr-un viitor transfer al jucătorului care, în noul sezon, va reprezenta o soluție pentru regula U21 în lotul lui Nuno Campos (51 de ani).

Valentin Stan, antrenorul de la Metalul Buzău, i-a făcut portretul lui Răzvan Radu în exclusivitate pentru Sport.ro. Tehnicianul spune că fostul său jucător s-a antrenat ireproșabil în cei doi ani și jumătate la echipa sa și speră ca acesta să primească încredere din partea staff-ului tehnic de la Dinamo.

Jucătorii U21 care aparțin de clubul Dinamo au început mai devreme pregătirea de vară, pentru a fi evaluați de Nuno Campos. Câțiva au făcut și deplasarea în cantonamentul din Polonia, dar este greu de crezut că toți să rămână la echipă și înainte de startul sezonului.

„Este un băiat educat, un băiat care este antrenabil, educația este foarte importantă. Asta este baza care contează cel mai mult pentru a putea lucra cu un sportiv. Apoi, pe plan sportiv, are suficiente calități cât să devină un jucător important.

Noi l-am luat, practic, de la FCSB pentru că nu mai făcea obiectul primei echipe. S-a antrenat doi ani și jumătate într-o manieră în care nu am ce să-i reproșez. Un copil care tot timpul a vrut să se dezvolte, tot ceea ce făcea înainte și după antrenament nu ducea decât la o singură concluzie, că își dorește să facă acest sport cu sacrificiul corect.

Un jucător care, poate, dacă i se va da încredere mai multă decât văd eu la prima vedere, pentru că Opruț e greu de scos în momentul ăsta... nu este imposibil, mai ales la anul. Dacă echipele au o strategie pentru viitorul ușor îndepărtat, le trebuie U21 2006 pentru anul viitor, iar atunci e important să ții jucători care consideri că sunt buni”, a spus Valentin Stan, în exclusivitate pentru Sport.ro.

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