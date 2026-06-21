Patronul de la FCSB a dezvăluit că a ajuns la un acord cu atacantul Denis Drăguș, însă venirea internaționalului român la FCSB se va materializa doar în condițiile în care Trabzonspor i-ar rezilia contractul.

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Raul Rusescu s-a arătat surprins de mutarea anunțată de Gigi Becali și spune că este neașteptat ca un jucător care a evoluat în campionate din străinătate să accepte să semneze în România, mai ales că Drăguș ”nu este un jucător ieftin”.

Totuși, Rusescu a ținut să îl avertizeze pe Denis Drăguș în legătură cu așteptările și presiunea care vor fi la FCSB în cazul în care transferul se va materializa.

”E o surpriză, este unul dintre cei mai buni atacanți român în momentul de față, este o surpriză în primul rând pentru că el a cochetat cu campionatele din străinătate și știm că nu e un jucător ieftin.

Știm că în momentul în care se face un efort atât de mare sunt și așteptări mari, iar la clubul la care va veni așteptările și presiunea vor fi imense”, a spus Raul Rusescu în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Este greu de crezut că Trabzonspor va decide să îi rezilieze contractul lui Denis Drăguș în condițiile în care turcii au plătit 1,7 milioane de euro în schimbul său. De fapt, presa din Turcia a anunțat că Trabzonspor plănuiește să îl folosească pe atacantul român drept ”monedă de schimb”.

Două milioane de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș, conform Transfermarkt.

Mihai Stoica are îndoieli cu privire la venirea lui Denis Drăguș la FCSB

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, spune că nu știe dacă transferul lui Denis Drăguș la formația roș-albastră este realizabil, însă a precizat că patronul Gigi Becali este convins că atacantul poate semna în următoarele săptămâni.

"Nu am absolut nicio idee dacă poate veni Drăguș. Nu știu absolut deloc. Gigi zice că da. Acum, eu nu știu ce să spun”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.