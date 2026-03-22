România, față în față cu "Uraganul". A scris istorie chiar înaintea barajului de la Istanbul

Yildiz se alătură lotului Turciei după câteva etape excelente în tricoul lui Juventus. În ultimele trei runde din Serie A, decarul torinezilor a reușit două goluri și două pase decisive în tricoul lui Juventus și a atins o bornă impresionantă.

Gazzetta dello Sport, care îl poreclește "Uraganul" pe fotbalistul turc datorită formei sale, notează că Yildiz a devenit primul fotbalist străin U21 din istoria lui Juventus care ajunge la 10 goluri marcate într-un sezon.

Kenan Yildiz a înscris unicul gol al lui Juventus, sâmbătă, în remiza cu Sassuolo de pe teren propriu, 1-1. Turcul a deschis scorul în minutul 14, cu un șut excelent plasat din marginea careului.

Decarul lui Juve se anunță unul dintre cei mai periculoși jucători din tabăra Turciei pentru defensiva României. La nici 21 de ani, Yildiz are deja 26 de meciuri și 5 goluri sub comanda lui Vincenzo Montella la echipa națională.