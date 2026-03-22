România, față în față cu "Uraganul". A scris istorie chiar înaintea barajului de la Istanbul CM 2026
Kenan Yildiz (20 de ani) traversează o formă excelentă la Juventus chiar înaintea barajului pentru Cupa Mondială dintre Turcia și România, programat joi, de la 19:00, la Istanbul.

Yildiz se alătură lotului Turciei după câteva etape excelente în tricoul lui Juventus. În ultimele trei runde din Serie A, decarul torinezilor a reușit două goluri și două pase decisive în tricoul lui Juventus și a atins o bornă impresionantă.

Kenan Yildiz, bornă impresionantă la Juventus chiar înainte de Turcia - România

Gazzetta dello Sport, care îl poreclește "Uraganul" pe fotbalistul turc datorită formei sale, notează că Yildiz a devenit primul fotbalist străin U21 din istoria lui Juventus care ajunge la 10 goluri marcate într-un sezon.

Kenan Yildiz a înscris unicul gol al lui Juventus, sâmbătă, în remiza cu Sassuolo de pe teren propriu, 1-1. Turcul a deschis scorul în minutul 14, cu un șut excelent plasat din marginea careului.

Decarul lui Juve se anunță unul dintre cei mai periculoși jucători din tabăra Turciei pentru defensiva României. La nici 21 de ani, Yildiz are deja 26 de meciuri și 5 goluri sub comanda lui Vincenzo Montella la echipa națională.

  • 11 goluri și 10 pase decisive a reușit Yildiz la Juventus în toate competițiile din acest sezon.
  • 21 de ani va împlini Yildiz pe 4 mai

Lotul Turciei pentru play-off-ul CM 2026

  • PORTARI: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Muhammed Șengezer (Başakşehir FK), Ugurcan Cakir (Galatasaray)
  • FUNDAȘI: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi), Mert Muldur (Fenerbahce), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (Roma)
  • MIJLOCAȘI: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Beşiktaş), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)
  • ATACANȚI: Aral Șimșir (Midtjylland), Arda Guler (Real Madrid), Bariș Alper Yilmaz (Galatasaray), Deniz Gul (Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpaşa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Semih Kilicsoy (Cagliari), Yunus Akgun (Galatasaray)

Lotul României pentru play-off-ul CM 2026

  • PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeș, 0/0);
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
  • MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
  • ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
