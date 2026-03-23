Cele două naționale se întâlnesc la Istanbul, pe ”Beșiktaș Park”, în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026. Dacă trece de turci, selecționata lui Mircea Lucescu va înfrunta câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo.

Bogdan Stelea a văzut convocările lui Lucescu și s-a dezlănțuit: ”El trebuia să fie în lot! Fără doar și poate”

”Il Luce” i-a convocat pentru barajul cu Turcia pe Marian Aioani, Ionuț Radu și Mihai Popa pentru postul de portar. Ultimii doi s-au accidentat însă, iar selecționerul a fost nevoit să-i aducă în cantonamentul de la Mogoșoaia pe Laurențiu Popescu și Cătălin Căbuz.

Bogdan Stelea, fost mare goalkeeper al primei reprezentative, a explicat că Lucescu ar fi trebuit să-l convoace pe Ștefan Târnovanu, portarul de la FCSB, chiar dacă el și-a pierdut locul de titular la campioana en-titre.

”Este o situație grea. Se întâmplă astfel de momente pentru că nu se fac lucrurile cum trebuie. Mă refer la faptul că a existat un portar care ar fi trebuit să fie în lotul României, dar anumite persoane au avut grijă să nu fie acolo. A fost scos din poartă, dat la o parte și s-a ajuns la situația asta. O să vedem ce o să se întâmple.

(n.r. dacă Târnovanu ar fi fost titularul României) În momentul de față, da. Fără doar și poate. Eu cred că trebuia să fie în lotul naționalei României, indiferent. Este părerea mea și o susțin.

(n.r. pe cine vede titular cu Turcia) Habar nu am. Nu o să fie ușor, indiferent cine va fi alesul. Contează mult forma de moment, de încredere, de nivelul la care a jucat în ultima perioadă. Există un selecționer care trebuie să ia o hotărâre. Antrenorul cu portarii doar spune o părere, dar selecționerul ia decizia finală”, a spus Bogdan Stelea, potrivit digisport.