Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Turcia - România se joacă pe arena lui Besiktas.

TAGS:
TurciaStadionRomaniaMircea Lucescubaraj cupa mondialaCM 2026Besiktasturcia - românia
Din articol

Turcia - România | Confruntarea e pe stadionul lui Besiktas

Turcia - România e un meci care poate ține aprinsă flacără speranței pentru tricolorii lui Mircea Lucescu. Ultima prezență a României la o ediție a Campionatului Mondial datează din 1998, când elevii lui Anghel Iordănescu s-au oprit în optimi, eliminați de Croația, scor 0-1, gol Davor Suker din lovitură de la 11 metri. 

  • Imago571493503
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Meciul Turcia – România este programat joi, 26 martie 2026, de la ora 19:00, și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro. Câștigătoarea acestei partide va întâlni în finala barajului învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo, tot în deplasare.

Turcia - România se va disputa pe stadionul lui Beșiktaș

Partida se va disputa pe Beșiktaș Park, cunoscut oficial sub numele de „Tupraş Stadium”. Arena a fost inaugurată în 2016, pe locul vechiului stadion Inonu, și are o capacitate de aproximativ 42.500 de locuri. Stadionul e amplasat în cartierul Beşiktaş, pe strada Dolmabahçe, în vecinătatea Palatului Dolmabahçe, Piața Taksim și Turnul Galata.

Federația Turcă a transmis că naționala va juca pentru a patra oară pe acest stadion, care înlocuiește vechiul Inonu, arenă pe care Turcia a disputat nu mai puțin de 70 de meciuri de-a lungul istoriei.

Stadionul a găzduit Supercupa Europei din 2019 și va găzdui finala Europa League 2026 și finala Conference League din 2027. Stadionul găzduiește 144 de suite executive și un „Salon 1903” care poate găzdui până la 1.903 spectatori în total. „Tribuna 1903” are o capacitate de 636 de spectatori.

Lucrările de demolare a stadionului BJK İnönü au început pe 2 iunie 2013, după încheierea play-off-urilor de promovare pentru Prima Ligă TFF. Costul estimat al proiectului la acea vreme era de aproximativ 80 de milioane de dolari. 

Noul stadion a fost proiectat de Bünyamin Derman de la DB architects. Vechiul stadion a fost demolat, cu excepția tribunei Eski Açık, deoarece această tribună și turnurile sale sunt considerate monumente istorice de către guvern. Tribuna Eski Açık a fost reamenajată pentru a semăna cu aspectul unui amfiteatru antic. Noul stadion a fost proiectat să fie „în armonie cu peisajul natural și istoric al Bosforului” atunci când este văzut dinspre mare.

Mircea Lucescu cunoaște foarte bine stadionul lui Beșiktaș. Între 2002 și 2004, Lucescu a fost antrenorul formației din Istanbul și a reușit una dintre cele mai spectaculoase performanțe din istoria clubului.

În sezonul 2002–2003, Beșiktaș a devenit campioana Turciei cu un record istoric de 85 de puncte în 34 de etape și o singură înfrângere în tot campionatul. Echipa lui Lucescu a ajuns atunci și până în sferturile Cupei UEFA.

Lotul Turciei pentru meciul cu România

Portari: Altay Bayindir (Manchester United, 11 selecții/0 goluri marcate), Mert Gunok (Fenerbahce, 37/0), Muhammed Șengezer (Bașakșehir FK, debutant), Ugurcan Cakir (Galatasaray, 36/0);

Fundași: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray, 24/2), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen, debutant), Eren Elmali (Galatasaray, 20/0), Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion FC, 28/1), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC, 61/6), Mert Muldur (Fenerbahce, 41/3), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor, 3/0), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim, 26/2), Samet Akaydin (Caykur Rizespor, 17/1), Zeki Celik (AS Roma, 58/3);

Mijlocași: Atakan Karazor (VfB Stuttgart, 2/0), Hakan Calhanoglu (Inter Milano, 102/22), Ismail Yuksek (Fenerbahce, 29/1), Kaan Ayhan (Galatasaray, 72/5), Orkun Kokcu (Beșiktaș, 46/3), Salih Ozcan (Borussia Dortmund, 27/1);

Atacanți: Aral Șimșir (FC Midtjylland, debutant), Arda Guler (Real Madrid, 26/6), Barîș Alper Yilmaz (Galatasaray, 31/2), Deniz Gul (FC Porto, 5/1), Irfan Can Kahveci (Kasimpașa, 44/6), Kenan Yildiz (Juventus, 26/5), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce, 49/14), Oguz Aydin (Fenerbahce, 9/0), Semih Kilicsoy (Cagliari Calcio, 4/0), Yunus Akgun (Galatasaray, 17/3).

Turcia - România e joi, de la 19:00, LIVE BLOG pe Sport.ro

Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat vineri, 20 martie, lotul pe care va miza la partidele din această lună, format din 12 jucători care evoluează la cluburi din străinătate şi 14 fotbalişti din SuperLiga României.

PORTARI

Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeș, debutant)

FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIŞ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAŞI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANŢI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

ARTICOLE PE SUBIECT
Turcia - România | Armele tricolorilor, puse pe tapet de un fost campion cu Dinamo
Turcia - România | Armele tricolorilor, puse pe tapet de un fost campion cu Dinamo
Turcii l-au convins să semneze într-un hotel din București. "100.000 de dolari, am urcat la etajul 14. Apoi mi-au dat avion privat"
Turcii l-au convins să semneze într-un hotel din București. "100.000 de dolari, am urcat la etajul 14. Apoi mi-au dat avion privat"
Turcia - România | Nu doar Hagi a fost idol la Istanbul. După o ședință în vestiar, un român a preluat banderola: "M-au votat!"
Turcia - România | Nu doar Hagi a fost idol la Istanbul. După o ședință în vestiar, un român a preluat banderola: "M-au votat!"
ULTIMELE STIRI
Răzvan Raț a dezvăluit cum se simt tricolorii înainte de Turcia - România: „Eu pot să spun asta”
Răzvan Raț a dezvăluit cum se simt tricolorii înainte de Turcia - România: „Eu pot să spun asta”
Reacția lui Mihai Stoica după programarea FCSB-ului: „Mi-a fost rușine. Murim de foame!”
Reacția lui Mihai Stoica după programarea FCSB-ului: „Mi-a fost rușine. Murim de foame!”
Tottenham - Nottingham, ACUM pe VOYO: deschidere de scor în ultimul minut din prima repriză
Tottenham - Nottingham, ACUM pe VOYO: deschidere de scor în ultimul minut din prima repriză
Arabii îi fac toate poftele lui Contra: ce i-au promis după ce l-au „îngropat“ în bani
Arabii îi fac toate poftele lui Contra: ce i-au promis după ce l-au „îngropat“ în bani
A fost furat sau nu?! Motivul pentru care arbitrul nu a dictat penalty-ul cerut de Rațiu contra Barcelonei, deși lovitura a fost clară
A fost furat sau nu?! Motivul pentru care arbitrul nu a dictat penalty-ul cerut de Rațiu contra Barcelonei, deși lovitura a fost clară
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Turcii au văzut cum arată lotul României pentru baraj și au reacționat în două cuvinte

Turcii au văzut cum arată lotul României pentru baraj și au reacționat în două cuvinte

Emil Boc a văzut cum a gafat Căbuz și i-a transmis portarului un mesaj după FC Argeș - ”U” Cluj: ”Sincer îți spun”

Emil Boc a văzut cum a gafat Căbuz și i-a transmis portarului un mesaj după FC Argeș - ”U” Cluj: ”Sincer îți spun”

Dinamo a anunțat decizia în cazul "marii supărări" Adrian Mazilu

Dinamo a anunțat decizia în cazul "marii supărări" Adrian Mazilu

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Modificare de urgență în lotul României pentru barajul cu Turcia

Modificare de urgență în lotul României pentru barajul cu Turcia

MM Stoica a făcut anunțul! Încă o revenire la FCSB

MM Stoica a făcut anunțul! Încă o revenire la FCSB



Recomandarile redactiei
A fost furat sau nu?! Motivul pentru care arbitrul nu a dictat penalty-ul cerut de Rațiu contra Barcelonei, deși lovitura a fost clară
A fost furat sau nu?! Motivul pentru care arbitrul nu a dictat penalty-ul cerut de Rațiu contra Barcelonei, deși lovitura a fost clară
Reacția lui Mihai Stoica după programarea FCSB-ului: „Mi-a fost rușine. Murim de foame!”
Reacția lui Mihai Stoica după programarea FCSB-ului: „Mi-a fost rușine. Murim de foame!”
Arabii îi fac toate poftele lui Contra: ce i-au promis după ce l-au „îngropat“ în bani
Arabii îi fac toate poftele lui Contra: ce i-au promis după ce l-au „îngropat“ în bani
Tottenham - Nottingham, ACUM pe VOYO: deschidere de scor în ultimul minut din prima repriză
Tottenham - Nottingham, ACUM pe VOYO: deschidere de scor în ultimul minut din prima repriză
Fostul jucător al lui Dinamo, accidentare teribilă la meciul de debut! A ieșit desfigurat de pe teren
Fostul jucător al lui Dinamo, accidentare teribilă la meciul de debut! A ieșit desfigurat de pe teren
Alte subiecte de interes
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Gata în doi ani! Bijuteria de 65 milioane de euro pe care FCSB va juca la Linz în play-off-ul Europa League (joi, de la 20:00, în direct pe VOYO)
Gata în doi ani! Bijuteria de 65 milioane de euro pe care FCSB va juca la Linz în play-off-ul Europa League (joi, de la 20:00, în direct pe VOYO)
Turul stadioanelor de la EURO 2024 | VfB Stuttgart Arena, ”stadionul preferat al românilor”, va găzdui și un meci din grupa tricolorilor
Turul stadioanelor de la EURO 2024 | VfB Stuttgart Arena, ”stadionul preferat al românilor”, va găzdui și un meci din grupa tricolorilor
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
CITESTE SI
Aeroportul izolat unde „parchează” toate avioanele trase pe dreapta din cauza războiului din Orientul Mijlociu

stirileprotv Aeroportul izolat unde „parchează” toate avioanele trase pe dreapta din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

IDF: „Iranul are rachete capabile să ajungă la Londra, Paris sau Berlin”. Submarin nuclear britanic, mutat în Marea Arabiei

stirileprotv IDF: „Iranul are rachete capabile să ajungă la Londra, Paris sau Berlin”. Submarin nuclear britanic, mutat în Marea Arabiei

Condiția pusă de iranieni pentru încetarea războiului din Orientul Mijlociu. Anunțul Teheranului

stirileprotv Condiția pusă de iranieni pentru încetarea războiului din Orientul Mijlociu. Anunțul Teheranului

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!