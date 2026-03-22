Turcia - România | Confruntarea e pe stadionul lui Besiktas Turcia - România e un meci care poate ține aprinsă flacără speranței pentru tricolorii lui Mircea Lucescu. Ultima prezență a României la o ediție a Campionatului Mondial datează din 1998, când elevii lui Anghel Iordănescu s-au oprit în optimi, eliminați de Croația, scor 0-1, gol Davor Suker din lovitură de la 11 metri.

Meciul Turcia – România este programat joi, 26 martie 2026, de la ora 19:00, și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro. Câștigătoarea acestei partide va întâlni în finala barajului învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo, tot în deplasare. Turcia - România se va disputa pe stadionul lui Beșiktaș Partida se va disputa pe Beșiktaș Park, cunoscut oficial sub numele de „Tupraş Stadium”. Arena a fost inaugurată în 2016, pe locul vechiului stadion Inonu, și are o capacitate de aproximativ 42.500 de locuri. Stadionul e amplasat în cartierul Beşiktaş, pe strada Dolmabahçe, în vecinătatea Palatului Dolmabahçe, Piața Taksim și Turnul Galata. Federația Turcă a transmis că naționala va juca pentru a patra oară pe acest stadion, care înlocuiește vechiul Inonu, arenă pe care Turcia a disputat nu mai puțin de 70 de meciuri de-a lungul istoriei.

Stadionul a găzduit Supercupa Europei din 2019 și va găzdui finala Europa League 2026 și finala Conference League din 2027. Stadionul găzduiește 144 de suite executive și un „Salon 1903” care poate găzdui până la 1.903 spectatori în total. „Tribuna 1903” are o capacitate de 636 de spectatori. Turcia - România se joacă pe un stadion magnific: arena lui Beșiktaș Lucrările de demolare a stadionului BJK İnönü au început pe 2 iunie 2013, după încheierea play-off-urilor de promovare pentru Prima Ligă TFF. Costul estimat al proiectului la acea vreme era de aproximativ 80 de milioane de dolari. Noul stadion a fost proiectat de Bünyamin Derman de la DB architects. Vechiul stadion a fost demolat, cu excepția tribunei Eski Açık, deoarece această tribună și turnurile sale sunt considerate monumente istorice de către guvern. Tribuna Eski Açık a fost reamenajată pentru a semăna cu aspectul unui amfiteatru antic. Noul stadion a fost proiectat să fie „în armonie cu peisajul natural și istoric al Bosforului” atunci când este văzut dinspre mare.

Mircea Lucescu cunoaște foarte bine stadionul lui Beșiktaș. Între 2002 și 2004, Lucescu a fost antrenorul formației din Istanbul și a reușit una dintre cele mai spectaculoase performanțe din istoria clubului. În sezonul 2002–2003, Beșiktaș a devenit campioana Turciei cu un record istoric de 85 de puncte în 34 de etape și o singură înfrângere în tot campionatul. Echipa lui Lucescu a ajuns atunci și până în sferturile Cupei UEFA.

Lotul Turciei pentru meciul cu România Portari: Altay Bayindir (Manchester United, 11 selecții/0 goluri marcate), Mert Gunok (Fenerbahce, 37/0), Muhammed Șengezer (Bașakșehir FK, debutant), Ugurcan Cakir (Galatasaray, 36/0); Fundași: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray, 24/2), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen, debutant), Eren Elmali (Galatasaray, 20/0), Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion FC, 28/1), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC, 61/6), Mert Muldur (Fenerbahce, 41/3), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor, 3/0), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim, 26/2), Samet Akaydin (Caykur Rizespor, 17/1), Zeki Celik (AS Roma, 58/3); Mijlocași: Atakan Karazor (VfB Stuttgart, 2/0), Hakan Calhanoglu (Inter Milano, 102/22), Ismail Yuksek (Fenerbahce, 29/1), Kaan Ayhan (Galatasaray, 72/5), Orkun Kokcu (Beșiktaș, 46/3), Salih Ozcan (Borussia Dortmund, 27/1); Atacanți: Aral Șimșir (FC Midtjylland, debutant), Arda Guler (Real Madrid, 26/6), Barîș Alper Yilmaz (Galatasaray, 31/2), Deniz Gul (FC Porto, 5/1), Irfan Can Kahveci (Kasimpașa, 44/6), Kenan Yildiz (Juventus, 26/5), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce, 49/14), Oguz Aydin (Fenerbahce, 9/0), Semih Kilicsoy (Cagliari Calcio, 4/0), Yunus Akgun (Galatasaray, 17/3).

Turcia - România e joi, de la 19:00, LIVE BLOG pe Sport.ro Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat vineri, 20 martie, lotul pe care va miza la partidele din această lună, format din 12 jucători care evoluează la cluburi din străinătate şi 14 fotbalişti din SuperLiga României. PORTARI Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeș, debutant) FUNDAŞI Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIŞ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0); MIJLOCAŞI Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1); ATACANŢI Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).