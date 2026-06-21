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Lotul naționalei României pentru meciurile decisive pentru calificarea la Campionatul Mondial!

U21 European Table Tennis Championships, evenimentul organizat de FRTM (Federația Română de Tenis de Masă) și ETTU în BTarena din Cluj-Napoca, reunește cei mai buni sportivi europeni sub 21 de ani, care concurează în probele de simplu, dublu și dublu mixt, între 17-21 iunie.

Intrarea este liberă pentru spectatori.

Astăzi, în semifinalele de la simplu feminin, de la ora 10:50, românca Bianca Mei-Roșu (vezi galeria foto de mai jos) a învins-o cu 4-2 la seturi pe Zuzanna Wielgos din Polonia (vezi galeria foto de mai sus) și s-a calificat astfel în finală!

Pentru titlul de campioană europeană, Bianca se va duela în această după-amiază cu slovena Sara Tokic.