U21 European Table Tennis Championships, evenimentul organizat de FRTM (Federația Română de Tenis de Masă) și ETTU în BTarena din Cluj-Napoca, reunește cei mai buni sportivi europeni sub 21 de ani, care concurează în probele de simplu, dublu și dublu mixt, între 17-21 iunie.
Intrarea este liberă pentru spectatori.
Astăzi, în semifinalele de la simplu feminin, de la ora 10:50, românca Bianca Mei-Roșu (vezi galeria foto de mai jos) a învins-o cu 4-2 la seturi pe Zuzanna Wielgos din Polonia (vezi galeria foto de mai sus) și s-a calificat astfel în finală!
Pentru titlul de campioană europeană, Bianca se va duela în această după-amiază cu slovena Sara Tokic.
Iulian Chiriţa și partenera sa, Anna Hursey, au scris istorie la European
Iulian Chiriţa şi partenera galeză Anna Hursey au câştigat, sâmbătă, medaliile continentale de aur în proba de dublu mixt la Cluj-Napoca, la Campionatul European U21 de tenis de masă.
În BTarena, Iulian Chiriţa a obţinut primul titlu european U21. Românul şi galeza Anna Hursey sunt, de asemenea, vicecampionii mondiali U19 en-titre, statut obţinut în 2025 tot în Cluj-Napoca.
În ultimele zile, perechea Iulian Chiriţa/Anna Hursey (Ţara Galilor), principala favorită de la CE U21, a învins de patru ori pe tabloul principal, iar în finala europeană a arătat o formă de zile mari în jocul prestat împotriva germanilor Wim Verdonschot/Josephina Neumann (#9).