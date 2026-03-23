România a câștigat doar două meciuri oficiale în Turcia

Turcia este un adversar tradițional al "tricolorilor". Am jucat împotriva acesteia al șaselea meci din istoria noastră, după cele cu Iugoslavia (2-1, 1-2), Polonia (1-1, 1-1) și Cehoslovacia (0-6). Cele două echipa s-au întâlnit de 27 de ori, România câștigând 14 meciuri, Turcia impunându-se în 8 confruntări, iar cinci partide terminându-se la egalitate.

În meciurile oficiale, palmaresul cuprinde șase victorii pentru România, trei meciuri câștigate de Turcia și o remiză. În partidele oficiale avem doar două victorii în Turcia. Pe 13 noiembrie 1985, în preliminariile CM 1986, România câștiga cu 3-1 pe "Alsancak - Mustafa Denizli" Stadium (Izmir), prin golurile marcate de Rodion Cămătaru (15) și Gică Hagi (25, 53), în timp ce pentru Turcia înscria Metin Tekin (78). Selecționerul României era tot Mircea Lucescu.

A doua astfel de victorie s-a înregistrat pe 12 octombrie 2012, scor 1-0, pe Stadionul "Șukru Saracoglu" (Istanbul), în preliminariile CM 2014, golul nostru fiind marcat de Gicu Grozav (45+1). Interesant este că la ultima partidă dintre cele două echipe, amicalul de la Cluj, din noiembrie 2017, Mircea Lucescu era selecționerul Turciei. Partida a fost decisă tot de Gicu Grozav, marcator al unei "duble".

Meciurile jucate de echipa națională împotriva Turciei:

26 octombrie 1923 / 2-2 / amical / Stadion Taksim (Istanbul)

1 mai 1925 / 1-2 / amical / Stadionul Romcomit (București)

7 mai 1926 / 3-1 / amical / Stadion Taksim (Istanbul)

15 aprilie 1928 / 4-2 / amical / Stadionul ONEF (București)

2 noiembrie 1958 / 3-0 / preliminarii Euro 1960 / Stadion "23 August" (București)

26 aprilie 1959 / 0-2 / preliminarii Euro 1960 / Stadion "Mithat Pașa" (Istanbul)

14 mai 1961 / 1-0 / amical / Stadion "19 Mayis" (Ankara)

8 octombrie 1961 / 4-0 / amical / Stadion "23 August" (București)

9 octombrie 1963 / 0-0 / amical / Stadion "19 Mayis" (Ankara)

2 mai 1965 / 3-0 / preliminarii CM 1966 / Stadionul "Republicii" (București)

23 octombrie 1965 / 1-2 / preliminarii CM 1966 / Stadion "19 Mayis" (Ankara)

20 martie 1971 / 0-0 / amical / Stadion "Mithat Pașa" (Istanbul)

19 martie 1975 / 1-1 / amical / Stadion "Ismet Inonu" (Istanbul)

12 octombrie 1975 / 2-2 / amical / Stadion "23 August" (București)

23 martie 1977 / 4-0 / Cupa Balcanică / Stadion Steaua (București)

22 martie 1978 / 1-1 / Cupa Balcanică / Stadion "Ismet Inonu" (Istanbul)

23 ianuarie 1983 / 1-1 / amical / Stadion "Ali Sami Yen" (Istanbul)

9 martie 1983 / 3-1 / amical / Stadion "23 August" (Târgu Mureș)

3 aprilie 1985 / 3-0 / preliminarii CM 1986 / Stadionul Central (Craiova)

13 noiembrie 1985 / 3-1 / preliminarii CM 1986 / "Alsancak - Mustafa Denizli" Stadium (Izmir)

4 martie 1987 / 3-1 / amical / Stadion "19 Mayis" (Ankara)

15 februarie 1995 / 1-1 / amical / Stadion "Atatürk" (Izmir)

22 august 2007 / 2-0 / amical / Stadion "Național - Lia Manoliu" (București)

11 august 2010 / 0-2 / amical / Stadion "Șukru Saracoglu" (Istanbul)

12 octombrie 2012 / 1-0 / preliminarii CM 2014 / Stadion "Șukru Saracoglu" (Istanbul)

10 septembrie 2013 / 0-2 / preliminarii CM 2014 / Arena Națională (București)

9 noiembrie 2017 / 2-0 / amical / Stadion "Dr. Constantin Rădulescu" (Cluj-Napoca)