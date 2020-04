Cluburile din Premier League se bat pe colegul lui Ianis Hagi din atacul lui Rangers

Scotienii cer 15 milioane de euro in schimbul sau, dar pretul poate creste, dupa ce pe fir au intrat Atletico Madrid si Inter Milano.

Columbianul Alfredo Morelos (23 ani), atacantul celor de la Glasgow Rangers, este curtat de Leicester, Newcastle, Crystal Palace si Aston Villa si are sanse foarte mari sa mearga in Premier League in perioada urmatoare. Alte cluburi europene, care si-au trimis scouterii sa il urmareasca pe sud-american, sunt Atletico Madrid, Valencia, FC Sevilla si Inter Milano. Atacantul are si 7 meciuri si 1 gol pentru nationala Columbiei.

Pretul lui actual este de 15 milioane de euro, iar in acest sezon a evoluat in 46 de meciuri si a marcat 29 de goluri in toate competitiile. Morelos a mai evoluat la Independiente Medelin (2014-2016) si Helsinki JK (2016-2017), fiind cumparat de finlandezi cu 500.000 de euro si de scotieni, un an mai tarziu, cu 1.2 milioane de euro.

Columbianul este considerat unul dintre cei mai in forma atacanti din Europa, dar este si unul dintre cei mai temperamentali fotbalisti din Scottish Premier League, el fiind eliminat de sapte ori de cand a ajuns la Rangers. Steven Gerard si-a asigurat postul, in conditiile in care plecarea sa este iminenta, locul in primul „11” urmand sa fie luat de Rhian Brewster, jucatorul lui Liverpool, imprumutat acum la Swansea City, in Championship, campionul mondial U17 pe care acesta il stie din perioada cand l-a antrenat la juniorii „cormoranilor”.