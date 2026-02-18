Anastasia Kucherova, o rusoaică stabilită la Milano, şi-a exprimat opoziţia faţă de războiul Rusiei împotriva Ucrainei printr-un gest simbolic. Deşi iniţial anonim, ea a purtat pancarta echipei Ucrainei, în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina.

Kucherova era îmbrăcată într-o haină lungă, cu glugă, de culoare argintie, iar ochii îi erau acoperiţi de ochelari de soare, la fel ca toţi ceilalţi purtători de pancarte ai celor 92 de naţiuni care participă la Jocurile Olimpice. Semnul Ucrainei era iluminat pentru a putea fi citit de public.

Iniţial, repartizarea pe ţări urma să fie aleatorie, dar ulterior coregraful a întrebat voluntarii dacă au preferinţe, iar Kucherova a ales Ucraina.

Kucherova, o arhitectă care locuieşte în Milano de 14 ani, era de nerecunoscut, iar naţionalitatea ei nu a fost anunţată publicului când a condus cei cinci sportivi ucraineni în stadionul San Siro, în aplauzele publicului. Ea şi-a dezvăluit rolul, mai întâi, celor 879 de urmăritori ai săi de pe Instagram, apoi într-un interviu acordat Associated Press.

„Când mergi alături de aceşti oameni, îţi dai seama că au tot dreptul să simtă ură faţă de orice rus”, a declarat ea pentru AP. „Totuşi, cred că este important să faci chiar şi un gest mic pentru a le arăta că poate nu toţi oamenii gândesc la fel”.

Pentru Kucherova, a vorbi despre micul ei act de rezistenţă la a doua aniversare a morţii în detenţie a disidentului rus Alexei Navalnîi este o modalitate de a reaminti lumii că războiul continuă, chiar dacă viaţa în alte părţi merge mai departe.

„Ucrainenii nu au nicio posibilitate de a evita aceste gânduri sau de a ignora existenţa războiului. Aşadar, aceasta este realitatea lor. Ei continuă să se iubească, să se căsătorească sau să practice sport, să participe la Jocurile Olimpice. Dar toate acestea se întâmplă (pe fondul) unui context devastator”, a spus Kucherova, potrivit news.ro.

Fără să li se spună că Anastasia Kucherova era rusoaică, sportivii i-au recunoscut imediat originea şi i s-au adresat în limba rusă. Pentru Kucherova, acesta a fost un semn al „unei legături profunde” între ruşi şi ucraineni, „care, evident, ar fi putut continua să existe dacă nu ar fi fost războiul”.

Delegaţia din Milano a fost condusă de purtătoarea drapelului Yelyzaveta Sydorko, patinatoare de viteză pe pistă scurtă, şi l-a inclus pe patinatorul artistic Kyrylo Marsak. Ambii sportivi au taţi care luptă pe front.

„Nu există niciun cuvânt care să poată repara răul pe care aceste persoane l-au suferit deja şi niciun cuvânt care să se apropie de iertare”, a spus Kucherova.

Chiar înainte de a intra în stadion, „m-am întors – nu ştiam ce să le spun – dar le-am spus doar că întregul stadion le va oferi o ovaţie în picioare”. Ucrainenii păreau sceptici, a spus ea.

Când au început ovaţiile, Kucherova a spus că a simţit ca şi cum întregul stadion „recunoştea independenţa lor, recunoştea dorinţa lor de libertate, curajul lor de a ajunge până la Jocurile Olimpice”.

Kucherova nu a mai fost în Rusia din 2018, dar înţelege că îşi asumă un risc sfidând regimul.

„Trebuie să fiu îngrijorată de acest lucru şi ar trebui să fiu speriată. Şi nu pot garanta că faptul că îmi exprim opinia nu va face rău persoanelor pe care le cunosc”, a spus ea. „Dar ceea ce cred este că, dacă eu, care trăiesc într-o ţară democratică şi mă bucur de toate libertăţile, dacă sunt speriată, asta înseamnă că regimul a câştigat”.

Kucherova a ţinut pancarta şi pentru altă delegaţie, cea a Danemarcei, care a primit, de asemenea, ovaţii entuziaste pentru rezistenţa acestei naţiuni faţă de ameninţările SUA de a prelua Groenlanda, un teritoriu danez autonom.

„Da, este o coincidenţă, dar m-am gândit la asta”, a spus Kucherova.