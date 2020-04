Antrenorul lui Rangers a lansat NOUA PROVOCARE pentru fotbalisti | Ianis Hagi si colegii sai vor fi surprinsi de nivelul de dificultate 

Antrenorul echipei Glasgow Rangers a lansat o noua provocare pe retelele sociale.

Peter Lovenkrands este antrenorul echipei de rezerve a clubului de fotbal Rangers de la 1 iulie 2017, dar fostul fotbalist danez nu si-a pierdut abilitatile de atacant.

La 40 de ani, Lovenkrands, autoizolat la domiciliu nu a putut gasi o minge de fotbal, prin urmare a dat startul unei noi provocari in mediul online.

I couldn’t find a football at home for my mate @kevinthomsonacademy so I did a challenge with a tennis ball instead #ktachallenge #29 to beat pic.twitter.com/xz4INatg4x — Peter Lovenkrands (@lovenkrands11) April 4, 2020

Peter Lovenkrands a reusit sa tina mingea de tenis in aer timp de 25 de secunde, in care a inregistrat 29 de lovituri cu capul la perete. "29, incercati sa depasiti asta," a spus Lovenkrands, intr-o provocare care l-ar putea gasi pe Ianis Hagi printre participanti.

Lovenkrands a jucat un total de 14,896 de minute in fotbalul profesionist, inregistrand 46 de prezente in Premier League, 44 in Bundesliga si 20 in UEFA Champions League, reusind sa marcheze 20 de goluri in aceste trei competitii.