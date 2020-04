Se intoarce Ianis Hagi in Liga 1? Rangers nu vrea sa il cumpere definitiv, iar Genk si-a betonat linia de mijloc

Internationalul roman se poate intoarce in Romania, pentru a putea juca regulat si a se lupta cu succes pentru postul de titular in echipa nationala.

Cumparat de Genk pentru 4 milioane de euro in vara trecuta, pentru ca, spunea unchiul sau, Gica Popescu, “a ales proiectul care ii ofera posibilitatea sa creasca si sa joace regulat”, Ianis Hagi se vede pus pe linie moarta de clubul belgian. Dupa ce a jucat putin si a prins rar postul de titular, el a fost imprumutat la Glasgow Rangers si spera sa revina la Genk cu sanse de titularizare, dupa ce Sander Berge si Mbwana Samatta s-au transferat. Norvegianul de 21 de ani a ajuns la Sheffield United pentru 21.5 milioane de euro, iar tanzanianul de 27 de ani a fost transferat de Aston Villa pentru 10.5 milioane de euro. Insa, vestile rele continua sa vina din Belgia pentru fostul capitan al Viitorului, pentru ca, in aceasta iarna, „De Smurfen” au adus mai multi jucatori care pot evolua pe postul sau.

Mats Moller Daehli (24 ani / Norvegia / FC St. Pauli / 3 mil. euro) si Kristian Thorstvedt (20 ani / Norvegia / Viking FK / 1.5 mil. euro) au ramas in lot si au prins meciuri in acest inceput de an, in timp ce Ivan Fiolici (23 ani / Croatia / 2.5 mil. euro) a fost imprumutat la KS Cracovia si Jakub Piotrowski (22 ani / Polonia) a fost cedat temporar la Beveren, iar pustiul Elias Sierra (18 ani / Belgia) a fost promovat de la echipa secunda si Eboue Kouassi (22 ani / Coasta de Fildes) a fost imprumutat de la Celtic cu optiune de cumparare. Acestora li se mai adauga fotbalisti care se afla deja in lot si pot juca pe postul de mijlocas central si mijlocas central ofensiv: Bryan Heynen (23 ani / Belgia / cotat la 7 milioane de euro) si Patrick Hrosovky (27 ani / Slovacia / cotat la 5 milioane de euro).

ESTE DORIT DE CFR CLUJ SI FCSB

In Scotia, Ianis a jucat 12 meciuri (9 ca titular) si a marcat 3 goluri, avand evolutii de la sublim la modest, dar Rangers nu ii va achita suma de transfer definitiv de 6.5 milioane de euro si doreste sa il mai imprumute gratis pentru inca un sezon. El are contract cu Genk pana in iunie 2024 si, desi au existat tatonari din partea lui Lazio si a catorva echipe din Spania, pentru Ianis exista varianta sa se intoarca in Belgia si sa accepte ca nu va juca in mod regulat sau sa caute o alta echipa care sa ii ofere mai mult timp de joc. Din Liga 1, pentru fiul lui Gica Hagi si-au exprimat deja interesul CFR Cluj si FCSB.

"I-am zis lui Gica ca il iau pe Ianis, ii dau 3 milioane, si joaca titular. Nu a vrut, daca facea asa, in doi ani pleca Ianis pe 40 de milioane. Ianis e un copil cuminte, machedon, pentru el e greu in strainatate la o varsta frageda. Trebuia sa joace in Romania pana la 23-24 de ani, sa fie copt. Daca il luam eu, era cel mai bun fotbalist din Romania, nu ii statea nimeni in cale. Eu o sa il vreau mereu, dar depinde doar de el", a declarat Gigi Becali, patronul FCSB. Dan Petrescu stie si el pe ce post poate evolua cel mai bine acesta: „Ianis trebuie sa joace al doilea varf sau mijlocas central ofensiv. Eu il vad numai in centru. Cand il baga cineva in dreapta, ca la echipa nationala, sau in stanga… Pentru mine, el este un 10. Cand il bagi pe benzi, nu-l vad sa dea randament acolo. Pana nu gaseste un antrenor care sa il bage acolo, ii va fi greu. Calitatile lui sunt extraordinare in centru. Tin minte ca in campionatul romanesc, in primul meu an aici, el a fost jucatorul cel mai bun din campionat. Si a jucat numar 10. Da si cu stangul, da si cu dreptul, un asa fotbalist vezi mai rar”.