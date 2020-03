Metode inedite de antrenament pentru jucatorii lui Glasgow Rangers! Ianis Hagi si colegii sai sunt testati de la distanta, in perioada de izolare

Clubul se foloseste de tehnologie pentru antrenamente.

Oficialii lui Glasgow Rangers au luat toate masurile pentru a se asigura ca fotbalistii ramana in forma si in perioada in care se afla in izolare din cauza pandemiei de coronavirus.

Astfel, Glasgow Rangers se foloseste de tehnologie pentru a fi siguri ca jucatorii se pregatesc fizic. Saptamana trecuta, clubul a decis sa le permita fotbalistilor straini sa mearga in tarile lor, insa acestia sunt testati de la distanta, anunta The Athletic. Preparatorul Jordan Milson le-a facut un program de pregatire individuala si foloseste o aplicatie numita "Strava", pentru a afla cat alearga jucatorii. Fiecare fotbalist are un obiectiv care poate fi ajustat in functie de datele transmise clubului prin intermediul aplicatiei.

Rangers a pregatit un program suplimentar pentru tinerii jucatori. Acestia au primit cate o minge speciala, SenseBall, care se intoarce dupa ce a fost lovita, mimand astfel pasa unui coechipier.