"Șoc în Superligă" Fostul jucător de la FCSB și-a pierdut banderola de căpitan și a fost exclus din lot

Guilherme, fostul fundaș stânga de la Concordia Chiajna, Petrolul Ploiești și FCSB, evoluează din 2020 la Konyaspor. Brazilianul este căpitanul echipei turce de două sezoane și jumătate, însă tocmai și-a pierdut acest statut. Guilherme și-a pierdut banderola de căpitan și a fost exclus din lotul lui Konyaspor Miercuri dimineață, Konyaspor a emis un comunicat în care a anunțat că Guilherme a fost exclus din lot și nu va mai fi căpitanul echipei, banderola urmând să ajungă la stoperul Adil Demirbag (28 de ani).

"Șoc în Superliga", a titrat publicația turcă NTV Spor, după decizia anunțată de Konyaspor. Publicația locală Konhaber a explicat motivul care ar fi stat în spatele deciziei clubului aflat pe locul 14 în prima ligă turcă. "Decizia ar fi fost luată în urma evenimentelor petrecute după ultimul meci de campionat, contra lui Alanyaspor, pierdut cu 1-2. Guilherme a plecat în vacanță alături de soția sa imediat după meci, iar pe rețelele sociale a postat o imagine în care se relaxează pe un șezlong, părând să ignore faptul că echipa sa nu a câștigat niciun meci din octombrie", au scris turcii. Pe lângă incidentul amintit, presa turcă notează că evoluțiile lui Guilherme din acest sezon au fost din ce în ce mai modeste. Chiar și așa, brazilianul a fost titular în 21 dintre cele 22 de etape disputate până acum.

Konyaspor, la care e legitimat și Marius Ștefănescu, n-a mai câștigat din octombrie Konyaspor a câștigat ultima dată în campionat contra lui Genclerbirligi, pe 26 octombrie, scor 2-1. De atunci, echipa lui Guilherme a înregistrat șase înfrângeri, șase remize și a ajuns pe locul 14 în campionat, cu 20 de puncte, doar două peste prima poziție retrogradabilă. La Konyaspor este legitimat din vară și Marius Ștefănescu, fostul jucător de la Sepsi și FCSB, care nu a fost inclus în lotul echipei la meciurile din 2026.

Guilherme, 4 trofee la FCSB și unul cu Petrolul Guilherme și-a petrecut o bună parte a carierei în România. A ajuns în ianuarie 2012 la Concordia Chiajna, iar după doar șase luni semna cu Petrolul Ploiești, unde devenea jucător de bază, strângea 82 de partide și cucerea Cupa României din 2013. Guilherme a jucat în România și la FCSB, în perioada februarie 2015 - ianuarie 2016. Fundașul stânga a strâns 46 de partide și a cucerit 4 trofee: un titlu, o Cupă a României și două Cupe ale Ligii.