S-ar putea naste un conflict apocaliptic la Rangers! Fanii il vor pe Ianis Hagi la echipa, Gerrard NU! Ce sondaj au realizat suporterii echipei

Fanii lui Rangers au realizat un sondaj pe un site dedicat suporterilor echipei antrenate de Steven Gerrard. Acest sondaj avea ca scop ca fanii sa isi manifeste parerea despre transferul definitiv al lui Ianis Hagi la echipa. Astfel, 72% dintre fanii echipei il vor pe Ianis Hagi la echipa si in sezonul viitor.

Pentru a se intampla acest lucru, Rangers trebuie sa achite suma de 5 milioane de euro celor de la Genk, insa in acest moment, situatia internationalului roman este destul de incerta.

Cei de la Glasgow Live sunt de parere ca sefii lui Genk vor sa forteze mana conducerii de pe Ibrox pentru a definitiva transferul lui Ianis cat mai repede, insa acest lucru nu se va intampla:

"Cei de la Genk par ca incearca sa forteze mana lui Rangers, dar este un joc in care clubul de pe Ibrox nu trebuie sa intre. Nu exista niciun motiv pentru ca Rangers sa se grabeasca sa finalizeze transferul, in conditiile in care meciurile de fotbal au fost suspendate. Rangers ar trebui sa ia o decizie cand circumstantele vor fi mult mai favorabile", au scris Glasgow Live.