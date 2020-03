"Sunt putini jucatori ca el in lume!" Un jurnalist britanic a dat 3 motive pentru care Rangers trebuie sa il cumpere pe Ianis! Ce au raspuns fanii

Ianis Hagi a venit la Rangers sub forma de imprumut, pana in aceasta vara, insa scotienii au optiune de cumparare si ar putea ramane definitiv in Scotia. Desi inca nu au luat o hotarare, un jurnalist britanic a oferit oficialilor 3 motive pentru care ar trebui sa il cumpere.

Jonathan Radcliffe, un celebru jurnalist britanic, i-a dedicat un editorial lui Ianis Hagi in Football FanCast, in care vorbeste despre motivele pentru care romanul ar trebui sa ramana in Scotia.

Goluri si creativitate

"Hagi a contribuit deja la 3 goluri si doua assist-uri de cand a venit in Scotia, iar doua goluri si un assist au venit in meciurile din Europa League. Comparativ cu restul jucatorilor lui Gerrard, statisticile lui Hagi in competitia respectiva sunt extrem de atractive.

In mod clar, Hagi a oferit aspectului lui Ibrox o evolutie creativa de la mijlocul terenului, care ar putea fi esentiala", a scris Radcliffe.

Un transfer ieftin

"Genk a platit 8 milioane de euro pentru Hagi vara trecuta, si, desi nu a devenit titular de baza in Belgia, s-a descurcat relativ bine in Jupiler League, reusind 3 goluri si 4 assist-uri.

Are deja 10 meciuri in calitate de capitan pentru nationala, si a inscris de doua ori in 4 meciuri la Campionatul European U21. Este un jucator cu pedigree, nu doar datorita faptului ca tatal sau este legenda romana, Gheorghe.

Asta face ca cele 5 miloane din optiunea de cumparare sa fie un chilipir. Pentru pretul ala, Rangers nu isi permite sa il piarda", a adaugat jurnalistul.

Versatil si ambidextru

"Conform Transfermarkt, Hagi este mijlocas central ofensiv, a jucat 57 de meciuri pe postul ala, a inscris de 23 de ori si a oferit 14 assist-uri. Insa, in scurta lui cariera, a jucat pe multe pozitii diferite. A fost pus si pe aripa dreapta, dar si pe cea stanga, al doilea atacant, dar si mijlocas central, ceea ce demonstreaza versatilitatea lui.

Nu doar asta, insa este si ambidextru, ceea ce inseamna ca nu are un picior mai slab si unul mai puternic, de care depinde. Este inzestrat din punct de vedere tehnic si nu va fi niciodata sub presiune daca nu poate folosi piciorul pe care il prefera, sunt putini astfel de jucatori in lume", a incheiat Radcliffe.

Jurnalistul a pus si un sondaj pentru cititorii sai, cu intrebarea: "Va fi Hagi la Rangers sezonul urmator?". 87% din ei au raspuns afirmativ, in timp ce doar 13% au raspuns negativ.