Planul lui Glasgow Rangers pentru Ianis Hagi! Jurnalistii de la BBC au facut anuntul! Topul in care a fost inclus romanul

Imprumutul lui Ianis Hagi expira in vara, iar Glasgow Rangers are o optiune de a-l transfera definitiv pe roman, in schimbul a 5 milioane de euro.

Cei de la BBC spun ca Rangers va face tot posibilul pentru a-l achizitiona pe internationalul roman.

"Fiul legendarului Gheorghe Hagi a devenit un jucator de baza pe Ibrox inca de la sosirea sa sub forma de imprumut d ela Genk. Cea mai mare contributie a avut-o in meciul tur cu Braga, cand a marcat de doua ori. Rangers va incerca din rasputeri sa-l pastreze pe jucatorul in varsta de 21 de ani si au si o optiune in acest sens", au scris cei de la BBC.

BBC l-a inclus pe Ianis in primul 11 al jucatorilor din Scotia carora le va expira contractul in vara: Forster - O'Donnell, Berra, Hartley, Hayes - Omeonga, Dicker, Lawless - Long, McNulty, Hagi.