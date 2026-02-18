Unde a ajuns să joace Alexi Pitu, după ce Vejle l-a exclus din lot

Povestea Juliei Sauter, patinatoare care și-a luat două joburi pentru visul său: „Viața e scumpă! Încerc doar să supraviețuiesc!”

Sportiva română Julia Sauter, debutantă în întrecerile olimpice, s-a clasat pe locul 16 în concursul individual feminin la patinaj artistic din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, după programul scurt, marţi seara, clasare care i-a adus calificarea pentru programul liber.

Sauter (28 ani) a primit 63,13 puncte pentru evoluţia sa, pe melodia Seven Nation Army a trupei The White Stripes.

Japonezele Ami Nakai și Kaori Sakamoto, în top, urmate de americanca Alysa Liu, campioana mondială

Cea mai bună evoluţie a avut-o japoneza Ami Nakai (17 ani), cu 78,71 puncte, ea reuşind un triplu Axel.

A fost urmată de conaţionala Kaori Sakamoto, medaliată cu bronz în 2022 şi triplă campioană mondială, cu 77,23 puncte, în timp ce pe locul al treilea s-a clasat americanca Alysa Liu, campioana mondială en titre, cu 76,59 puncte, informează Agerpres.

Primele 24 de patinatoare s-au calificat pentru programul liber, care va avea loc joi, de la ora 20:00 (ora României).