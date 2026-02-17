Radu Drăgușin, printre marii câștigători după schimbarea antrenorului! Ce plănuiește Igor Tudor la Tottenham

După ce a renunțat la Thomas Frank, Tottenham a decis să nu se grăbească asupra unui nou manager și a apelat la un interimar căruia să îi fie oferit un contract doar până la finalul acestui sezon. Alesul a fost croatul Igor Tudor (47 de ani), care a lucrat ultima dată la Juventus, anul trecut.

Drăgușin, ajutat de numirea lui Igor Tudor la Tottenham

Cu câteva zile înaintea primului meci al lui Igor Tudor la Tottenham, publicația Football London a făcut o analiză a stilului de joc al noului tehnician și a numit "câștigătorii" de pe urma schimbării băncii tehnice.

Unul dintre așa-zișii câștigători este Radu Drăgușin. În cea mai mare parte a carierei, Igor Tudor a preferat un sistem cu trei fundași centrali, ceea ce îi va oferi mult mai mult șanse stoperului român de a avea minute în picioare, mai ales în această perioadă în care există probleme de lot.

Pe lângă sistemul cu trei fundași centrali, care a fost folosit de Thomas Frank doar pe finalul mandatului, un alt avantaj al lui Drăgușin este că îl cunoaște pe Igor Tudor. Cei doi au colaborat la Juventus, în sezonul 2020/2021, când croatul era secundul lui Andrea Pirlo la gruparea torineză.

"Tudor vine cu un sistem 3-4-2-1, astfel că vom vedea mai multe variante de fundași centrali chiar și atunci când Cristian Romero se va întoarce după suspendare.

Pentru moment, Radu Drăgușin și poate chiar Jun'ai Byfield, în vârstă de 17 ani, ar putea intra pe linia de fund, având în vedere că și Kevin Danso este accidentat.

De asemenea, mijlocașul Joao Palhinha ar putea fi retras în defensivă, iar Archie Gray ca fundaș central dreapta", a notat sursa citată.