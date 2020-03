Intre ciocan si nicovala! Hagi, subiectul unui atac din Scotia catre conducerea lui Genk: "Este un joc in care Rangers nu trebuie sa intre!"

Ianis Hagi a ajuns din nou pe primele pagini ale ziarelor din Belgia si Scotia.

In presa din Belgia au aparut mai multe articolele in ultima saptamana, in care jurnalistii spun ca Genk nu are niciun gand sa il pastreze pe Ianis Hagi, indiferent de ce decizie vor lua cei de la Rangers.

Soctienii trebuie sa achite la finalul sezonului 5 milioane de euro in schimbul romanului daca vor sa il transfere definitiv.

Cei de la Glasgow Live sunt de parere ca sefii lui Genk vor sa forteze mana conducerii de pe Ibrox pentru a definitiva transferul lui Ianis cat mai repede, insa acest lucru nu se va intampla:

"Cei de la Genk par ca incearca sa forteze mana lui Rangers, dar este un joc in care clubul de pe Ibrox nu trebuie sa intre. Nu exista niciun motiv pentru ca Rangers sa se grabeasca sa finalizeze transferul, in conditiile in care meciurile de fotbal au fost suspendate. Rangers ar trebui sa ia o decizie cand circumstantele vor fi mult mai favorabile", au scris Glasgow Live.

Ianis a reusit 3 goluri si 2 pase decisive in cele 11 meciuri pentru echipa lui Gerrard, insa Rangers nu mai pare dispusa sa il transfere definitiv pe mijlocasul roman. O noua destinatie pentru Hagi ar putea fi Lazio, echipa care s-a interesat in ultima perioada de jucatorul roman.