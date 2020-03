ULTIMA ORA | Rangers poate deveni o forta a Europei! Milionarii de la Liverpool vor sa preia clubul la care joaca Ianis Hagi! Cand se poate realiza totul

Rangers poate avea alt patron.

Echipa la care evolueaza Ianis Hagi, Glasgow Rangers, ar putea fi cumparata de catre actionarii de la Liverpool. Potrivit Liverpool Echo, informatia a fost lansata de catre Jim McColl.

McCall este unul dintre cei mai bogati scotieni, avand o avere de peste 1,22 milioarde euro si a facut parte dintr-un consortiu care a fost foarte aproape sa o cumpere pe Rangers in 2012, moment in care echipa trecea prin momente dificile. In 2015, acesta a donat 10.000 de actiuni suporterilor gruparii de pe Ibrox. Miliardarul sustine ca a fost contactat de fondul de investitii care detine Liverpool pentru a fi intrebat daca vrea sa se implice.

"In niciun moment, in mintea mea, nu doream sa cumpar. Cu toate acestea, as putea sa imi schimb parerea acum, pentru ca m-am interesat in legatura cu aceasta tehnica folosit, Moneyball. Asta se intampla la Liverpool. Este aceeasi tehnica pe care ei o folosesc. Apoi vedem ca sunt la 22 de puncte peste toti (sunt 25 de puncte) folosind aceasta tehnica. Asa ca e o idee. De fapt, am fost contactati recent pentru a vedea daca suntem interesati sa ne mai uitam o data. Oamenii care au investit la Liverpool ar fi interesati sa arunce o privire, alaturi de noi si sa aplice aceeasi tehnica", a spus McCall pentru Glasgow Times.