Christian Pulisic este aproape să trădeze! Americanul, acum legitimat în Serie A, la AC Milan, nu mai vrea să prelungească acordul și își dorește o nouă aventură în fotbalul mare.

El ar putea ajunge la rivala fostei sale echipe din Premier League - Chelsea, unde a petrecut patru ani! Extrema poate semna cu Manchester United, fiind în discuții, se pare, pentru o trecere acolo!

Legitimat la AC Milan, Christian Pulisic poate reveni în Premier League

Christian Pulisic este sub contract cu AC Milan până în iulie 2027, iar clubul milanez i-a propus deja prelungirea înțelegerii. Însă, agenții jucătorului și oficialii clubului nu au ajuns încă la un numitor comun, iar presa din Italia speculează că noul contract nu va fi semnat.

Câștigător de Champions League cu Chelsea, Pulisic ar fi nemulțumit că "rossonerii" au ratat prezența în acest sezon în competițiile continentale.

Americanul este dorit insistent de Manchester United, dar și de Tottenham, cele două echipe din Premier League fiind dispuse să-i ofere o remunerație cel puțin dublă față de ce câștigă pe San Siro, dar și prime consistente de performanță și de instalare.

Pulisic poate semna cu rivala lui Chelsea, Manchester United

Rămâne de văzut dacă Pulisic va trăda și va semna cu Manchester United sau cu Tottenham, dar e posibil ca și Chelsea să fie interesată de serviciile sale, mai ales că a dat un randament foarte bun pentru fostul club al lui Dan Petrescu.

În total, a adunat 145 de partide pentru Chelsea, cele mai multe din carieră la echipele pentru care a jucat, a marcat de 26 de ori și a oferit 21 de pase decisive.