Fostul antrenor al lui Ianis de la Genk a facut anuntul: Rangers il cumpara definitiv pe roman! Detaliile tranzactiei

Ianis Hagi va ramane pe Ibrox.

Este parerea lui Felice Mazzu, fostul antrenor al romanului de la Genk. Acesta spune ca Ianis a avut evolutii bune, iar scotienii vor plati cu siguranta clauza de cumparare definitiva de 5 milioane de euro.

"Ma bucur că Ianis s-a adaptat atat de bine la club, cei din Scotia au nevoie de un jucator ca el. Cunosc Rangers suficient de bine si stiu optiunile lor financiare, pot pune banii pe masa lui Genk fara nicio problema", a spus Mazzu pentru presa scotiana, citat de publicatia Voetbalbelgie.be.

Ianis Hagi a plecat de la Genk in aceasta iarna, sub forma de imprumut, Rangers avand optiune de cumparare definitiva in vara.