Ianis Hagi nu ramane la Rangers si e foarte aproape sa revina in Italia! Anuntul momentului facut de presa italiana

Rangers nu este dispusa sa achite clauza de achizitie definitiva catre Genk.

Ianis Hagi a venit in aceasta iarna in Scotia sub forma de imrpumut, avand o clauza de cumparare de 6.5 milioane de euro. Evolutiile bune din primele meciuri l-au transformat pe roman in preferatul tribunelor, insa scotienii nu sunt interesati sa plateasca suma de achizitie in aceasta iarna catre belgienii de la Genk.

In situatia data, Corriere dello Sport anunta ca Lazio este extrem de interesata de serviciile lui Ianis si asteapta rezolvarea situatiei din Scotia. Simone Inzaghi insista pentru transferul lui Hagi Jr., iar asta se va putea intampla doar daca cei de la Rangers vor lua o decizie finala in ceea ce priveste clauza specificata in contract.