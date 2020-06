Situatie fara precedent in sport! S-a contaminat cu substante dopante, dupa ce a intretinut relatii sexuale cu iubitul 

O boxerita americanca a scapat de o suspendare de 4 ani, dupa ce a convins oficialii anti-doping ca s-a contaminat in timpul actului sexual.

Virginia Fuchs (32 ani), o componenta a lotului olimpic de box al SUA, a scapat de o suspendare de 4 ani din partea United States Anti-Doping Agency (USADA), dupa ce oficialii anti-doping au constatat ca argumentele sale sunt reale. Sportiva fusese depistata pozitiv cu substantele interzise letrezol si si GW1516, in urma unui test de urina facut pe 13 februarie. Insa, ea va putea sa participe la calificarile pentru JO din 2021, dupa ce a dovedit ca fusese contaminata in urma raporturilor sexuale repetate cu iubitul sau, printre care sex oral neprotejat, barbatul urmand un tratament prescris de doctor cu medicamente ce contineau cele doua substante dopante.

„Nivelurile scazute ale acestor substante detectate in probele sale sunt in concordanta cu expunerea sa recenta prin transmitere sexuala. Credem cu tarie ca acest caz, ca si alte, inclusiv cele derivate din consumarea carnii sau medicamentelor contaminate, nu trebuie sa fie considerate o violare a regulilor”, a declarat Travis Tygart, seful USADA. „Aceasta este o lectie importanta pentru mine si dupa ce am trecut cu bine peste ea, ma concentrez pe participarea la Olimpiada de la Tokyo. Nici nu stiam ca e posibil asa ceva, o sa fiu mai atentea de acum incolo”, a spus si sportiva.

Virginia "Ginny" Fuchs lupta la categoria musca (sub 50.8 kg) si are in palmaresul la amatori o medalie de bronz la CM 2018, disputat la New Delhi, si una de argint la Pan American Games, in 2019 (Lima), plus un titlu US Golden Gloves (2015) si trei Louisiana Golden Gloves. In 2016, ea a castigat calificarile la nivel national, dar a pierdut apoi locul pentru JO de la Rio in timpul concursurilor internationale.