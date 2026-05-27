FCSB se pregătește de duelul cu Dinamo de vineri, 29 mai, care se va disputa de la ora 20:30.

Înaintea partidei de baraj pentru un loc în preliminariile Conference League, Mihai Stoica a vorbit despre un transfer pe care îl va efectua FCSB.

MM Stoica a anunțat transferul: „Îl ştie şi Gigi”

Președintele Consiliului de Administrație al formației roș-albastre a fost întrebat despre mutările pe care le va face FCSB pe piața transferurilor.

Mihai Stoica a dezvăluit că echipa bucureșteană s-ar fi înțeles pentru transferul unui jucător, dar nu i-a dat numele.

„O altă poziţie ar fi acoperită de un jucător pe care îl ştim, îl ştie şi Gigi. Acolo e clar, asta e suma pe care putem să o achităm, dacă putem să… (n.r. – E din România?) Nu spun dacă e din România sau nu”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Cosmin Olăroiu: ”Cei de la FCSB sunt mai îndreptățiți să spere la calificarea asta!”

Întrebat cum vede derby-ul Dinamo - FCSB pentru calificarea în preliminariile Conference League, Cosmin Olăroiu a mărturisit că nu este la curent cu ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc și nu poate spune care echipă este favorită să ajungă în Europa.

Totuși, fostul antrenor al Stelei spune că experiența și investițiile făcute la FCSB o recomandă să meargă în Europa.

”Vreau să fiu politicos, dar nu urmăresc foarte atent meciurile. Când am venit în România, am văzut meciul cu Botoșani, aproape o repriză. Nu am urmărit fenomenul de aproape, am avut alte treburi de făcut și atunci nu am cum să spun.

Nu cunosc potențialul echipei Dinamo, nu știu cât de buni sunt, pe Steaua (n.r. FCSB) am văzut-o destul de puțin în ultimul timp, m-am mai uitat un pic când a fost Mirel, dar nu pot să evaluez, să îmi dau seama care echipă e favorită, care e mai bună, care e mai puternică sau care ar avea mai multe șanse, însă cred că pentru experiența, valoarea lotului sau investițiile care s-au făcut la Steaua (n.r. FCSB), sunt mai îndreptățiți să spere în calificarea asta în Conference League.

Am înțeles că Dinamo e o echipă care joacă destul de bine și are o coeziune destul de mare în cadrul echipei. Fiecare cu șansa ei”, a spus Cosmin Olăroiu în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.