Un campion mondial la box risca o suspendare de un an, dupa ce si-a invatat fanii cum sa-si bata nevestele in carantina

Britanicul ii invata, in gluma, sa isi lovesca sotiile „in barbie”, daca „sunt tari in gura” in timpul carantinei.

British Boxing Board of Control i-a suspendat temporar licenta boxerului Billy Joe Saunders, dupa ce acesta a postat un filmulet in care isi invata fanii cum sa isi lovesca eficient sotiile „in barbie”, daca „sunt tari in gura” in timpul carantinei provocate de coronavirus. Desi campionul britanic a spus ca a glumit si ca nu isi indemna in realitate urmaritorii sa isi loveasca consoartele, BBBC a considerat ca gestul acestuia este condamnabil, mai ales ca mai multe asociatii de aparare a drepturilor femeilor au anuntat ca exista temeri serioase ca violenta domestica va creste alarmant in perioada urmatoare, in care multe familii sunt blocate in case in carantina. Britanicul de 30 de ani are numai victorii in cele 29 de lupte la profesionisti si detine, in acest moment, titlul mondial WBO la categoria mijlocie.

Ulterior, confruntat cu un val de critici, Saunders si-a cerut scuze, spunand ca „a fost doar o gluma, normal ca nu vorbeam serios. A fost o greseala prosteasca si nu am vrut sa provoc niciun rau si, cu siguranta, nu am dorit sa promovez violenta in familie. Am crezut ca voi face cativa oameni sa rada, dar s-a ajuns la ceva neplacut”. Pugilistul a declarat ca va face o donatie caritabila pentru una dintre asociatiile care se lupta cu violenta domestica, dar reprezentantii acestora au spus ca actiunile sale au trimis deja „un mesaj periculos, pentru ca violenta domestica distruge familii si nu e deloc haioasa”. Dupa viralizarea filmuletului boxerului pe retelele de socializare, oficialii britanici i-au suspendat licenta si urmeaza sa fie audiat de un comitet disciplinar pentru conduita incorecta, putand primi pana la 1 an de suspendare si putand pierde aproape 7 milioane de euro din anularea meciului cu super-campionul mexican Canelo Alvarez.