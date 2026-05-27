Ionuț Chirilă a fost invitatul lui Andru Nenciu în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Antrenorul de 60 de ani a abordat mai multe subiecte de interes din fotbal și și-a adus aminte de jucători români pe care i-a „scos” în fotbalul mare.

Ionuț Chirilă a găsit problema de la Rapid: „Așa era și PSG până să vină Luis Enrique”

Ionuț Chirilă a scos în evidență forma slabă a Rapidului în play-off-ul recent încheiat din Superliga.

Tehnicianul a comparat situația de din echipa giuleștenilor cu cea de la PSG de dinainte să vină Luis Enrique.

„După ce am văzut căderea abruptă a lui Rapid, i-am spus lui Andrei Nicolescu: 'cum a putut să te bată Rapidul fără drept de apel cu acel 2-1. Rapid e o echipă despre care ai impresia că nu poate să mai bată pe nimeni în România.

Este o enigmă, asta demonstrează că nu un conglomerat de valori individuale îți poate câștiga un titlu, așa cum s-a întâmplat ani de zile până să vină Luis Enrique și să îi înregimenteze în trasee și automatisme de joc și să creeze acel bloc funcțional cu care a zdrobit poate cea mai bună apărarea din lume, cea a lui Inter. Eu cred că și anul acesta va lua Liga Campionilor.”, a spus Ionuț Chirilă, în exclusivitate la Poveștile Sport.ro.

PSG este câștigătoarea trofeului Champions League în prezent și se află în finala din 2026 cu Arsenal.

Rapid a încheiat sezonul 2025/2026 din Superliga pe poziția a cincea cu 34 de puncte.