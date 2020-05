Mike Tyson se poate intoarce in ring! Boxerul a inceput antrenamentele cu un antrenor brazilian de MMA

Boxerul american are 53 de ani.

Mike Tyson, fostul campion mondial la categoria supergrea, s-a retras din activitate in 2006, la varsta de 40 de ani. Supranumit “Iron Mike”, “Kid Dynamite” si “The Baddest Man on the Planet”, americanul a devenit campion mondial la doar 20 de ani si 4 luni si este considerat de multi specialisti cel mai valoros si mai spectaculos pugilist din istorie, cu o agresivitate iesita din comun si lovituri explozive. De-a lungul carierei si dupa ce s-a lasat de box, Tyson a fost protagonistul unor momente controversate, fiind gasit vinovat de viol, a stat 3 ani si jumatate la inchisoare, l-a muscat de ureche pe Evander Holyfield, a avut tigri ca animale de companie, s-a convertit la islam si a luat numele Malik Abdul Aziz, a ajuns falit dupa ce a cheltuit o avere de 300 de milioane de dolari si are acum o afacere infloritoare cu cannabis, care ii aduce un profit de 600.000 de dolari pe luna, plus un ranch, un parc turistic si o universitate unde se tin cursuri de crestere a acestei plante folosite in scopuri halucinogene.

De curand, Tyson s-a reapucat de antrenamente in mod sustinut si are un nou antrenor, Rafael Cordeiro, un respectat maestru brazilian, care a pregatit campioni de muay thai si MMA. El a dezvaluit planul de a se reintoarce in box, initial pentru meciuri demonstrative, ca sa stranga bani in scopuri caritabile. Dar filmuletele de la antrenamentele sale au aratat ca este intr-o forma exceptionala, iar noul antrenor spune ca are vigoarea pe care a vazut-o la alti boxeri cu 30 de ani mai tineri, dar si ca poate lupta din nou in meciuri de titlu mondial, daca se antreneaza in acelasi ritm in urmatoarele 6 luni.

"Daca vrea sa se intoarca in boxul de top, o poate face usor dupa 6 luni de antrenament. Va putea lupta cu oricine si nu este o gluma sau o exagerare. Acestea au fost primele antrenamente si e un elev bun. Sunt uimit de forma buna in care este si cred ca poate ucide pe cineva cu croseul de stanga. Cand am inceput sa ne antrenam, mi-am zis ‘Dumnezeule!’. La prima lovitura aproape de fata am inceput sa imi vad toata viata prin fata ochilor - nevasta, fiicele, cainele, am vazut tot. Mi-a fost frica, am crezut ca voi muri. Nu ma asteptam sa vad ce am vazut, dupa ce nu s-a mai antrenat in ultimii 10 ani. Are aceeasi viteza si aceeasi forta ca un tanar de 21-22 de ani. Mike are 53 de ani, dar cand isi pune manusile se transforma in alt om”, a declarat Cordeiro.