OUT! Universitatea Craiova își ia adio de la un fotbalist din vară

Portarul Joao Goncalves pleacă din Bănie după doar câteva luni, fără să apuce să debuteze în tricoul Universității Craiova.

Clubul nu va activa opțiunea de prelungire a contractului scadent în această vară, iar despărțirea este considerată deja decisă, informează GSP.

Joao Goncalves pleacă fără meci jucat

Goncalves a fost adus la Craiova în finalul sezonului, într-un moment complicat pentru lotul lui Mirel Rădoi, când echipa a rămas cu un singur portar valid. Accidentarea lui Pavlo Isenko și problemele medicale ale lui Silviu Lung Jr. au forțat clubul să caute rapid o variantă de rezervă.