Infiorator! Un boxer turc si-a omorat iubita cu un cutit de bucatarie, apoi a sunat la politie! Imediat dupa crima a postat pe Twitter

Dupa o cearta spontana, boxerul turc Selim Ahmet Kemaloglu (26 de ani) si-a omorat iubita.

El a injunghiat-o cu un cutit de bucatarie pe tanara in varsta de doar 25 de ani in timp ce se aflau acasa, intr-un oras din sud-estul Turciei.

Dupa ce a comis oribila fapta, Kemaloglu a sunat la politie si a marturisit ce s-a intamplat. Boxerul a fost gasit cu rani minore si a fost transportat la spital pentru tratamente, apoi va fi incarcerat. Iubita lui, absolventa a universitatii de stiinte sociale, si-a pierdut viata din cauza unei rani grave la piept, au transmis anchetatorii. Fata mai avea taieturi pe maini si pe gat, sustin investigatorii.

Potrivit statisticilor, in Turcia au loc anual intre 250 si 350 de omoruri in care victime sunt femeile agresate de soti, fosti parteneri sau alti membri ai familiei. Organizatiile care lupta pentru drepturile femeilor considera ca numarul este chiar mai mare, depasind 400 de cazuri in fiecare an.

Imediat dupa ce a comis crima, Selim a postat pe Twitter un mesaj bizaz, care n-a putut insa fi descifrat de autoritati.