Ea este Gipsy Queen! Actrita care a filmat cea mai lunga scena de box povesteste tot: "Mi-ar fi placut sa il cunosc pe Muhammad Ali!" 

Alina Serban a fost premiata pentru Gipsy Queen.

Alina a devenit Ali si a fost protagonista celei mai lungi scene de box filmata vreodata. Partenera ei din film e o suedeza, campioana mondiala la box.

"Peste 5 minute, ceea ce e foarte greu, eu nefiind boxeur, neavand nicio legatura cu boxul. Eu daca as fi facut asta, mi-ar fi placut sa il cunosc pe Muhammad Ali in fata", a declarat Alina la PRO TV.

Alina s-a antrenat 6 luni in ring. Filmul va aparea in toamna. Romanca a studiat la New York si si-a dat masteratul la Londra. E nascuta intr-o familie de romi si a avut o copilarie grea.

"Aveam o situatie foarte complicata, atata saracie si greutati pe care trebuia sa le duc. Am fost atunci la un campionat national de kata, unde am luat medalie, lucru care a fost impresionant pentru mine. Nici macar nu aveam bani de kimono", a spus fata.