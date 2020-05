Conor McGregor primeste o noua provocare din partea unui SUPER BOXER! "In doua runde il bat! Intotdeauna imi DISTRUG adversarii!"

Conor McGregor are parte de o noua provocare dupa lupta cu Mayweather.

Oscar de la Hoya, campionul din box care s-a retras de 11 ani, afirma ca il poate distruge pe Conor McGregor in doar doua runde, in ciuda faptului ca nu a mai boxat de atata timp. Ultimul meci al lui De la Hoya a avut loc in 2008, impotriva lui Many Pacquiao.

Oscar are 47 de ani, iar McGregor 31, insa boxerul nu e deloc speriat de aceasta diferenta. "Haide frate. Doua runde si il bat. Intotdeauna am fost pus pe ucis. Il admir pe Conor pentru ce face in octogon, dar in ring e cu totul o alta poveste.", a declarat boxerul pentru CBS Sports.

McGregor a mai avut un meci in ringul de box, in 2017, impotriva lui Floyd Mayweather. Floyd a castigat in runda a 10-a prin TKO, dupa un meci desfasurat in Las Vegas.

Dupa acel meci, De la Hoya a reactionat dezamagit: "La naiba cu McGregor vs Mayweather." In cazul in care se va organiza, lupta va avea o multime de bani in joc si va atrage un interes enorm din partea publicului.

De la Hoya a castigat 39 de meciuri din 45 si este campion mondial la sase categorii diferite.