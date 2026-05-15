Cu două etape înainte de finalul sezonului, cele două formații ocupă primele două locuri în play-off și sunt despărțite de un singur punct. Din acest motiv, meciul de pe Ion Oblemenco poate decide următoarea campioană a României.

Radu Constantea: ”U Cluj nu are nimic de ascuns!”

Înaintea meciului, oltenii au cerut ca jucătorii celor de la U Cluj să fie supuși unei testări anti-doping.

Radu Constantea, președintele celor de la U Cluj, a transmis că echipa pe care o conduce nu are nimic de ascuns, motiv pentru care cerința celor de la Universitatea Craiova nu i se pare a fi o ”șicană” prin care să le pună bețe-n roate ”Șepcilor Roșii”.

”Ar putea fi o procedură standard, nu văd ceva în neregulă cu asta. U Cluj nu are nimic de ascuns, nu are nimic împotriva unui control antidoping. Și mi-e greu să comentez că ar putea fi o șicană, nu cred că vine nimic în acest sens dinspre Craiova! Este procedură ANAD, vin periodic astfel de lucruri. Nu văd nimic anormal sau rău”, a spus Radu Constantea, conform GSP.

Clasamentul din play-off