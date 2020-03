Tyson Fury si verii sai vor sa devina “noii Klitschko”. Cei patru boxeri fac parte din cea mai puternica familie din boxul mondial

Verii lui Fury isi construiesc si ei o cariera in boxul profesionist.

Hughie, varul lui Tyson Fury, are 25 de ani si un fizic la fel de impresionant ca mai celebra sa ruda (198 cm, 106 kg). In ultima lupta, acesta l-a invins pe cehul Pavel Sour prin knockout tehnic, weekeendul trecut, intr-o gala organizata pe Manchester Arena. Britanicul isi pastreaza ambitiile de a castiga o centura mondiala la categoria supergrea, iar promoterul Eddie Hearn i-a promis o lupta importanta pentru vara acestui an. El are 27 de meciuri la profesionisti si 24 de victorii, pierzand prin decizii unanime ale arbitrilor contra lui Kubrat Pulev si Alexander Povetkin (titlul vacant WBA International), iar medicii au intrerupt partida cu Joseph Parker (titlul WBO).

Hughie s-a nascut la Stockport, intr-o familie de irlandezi itineranti, cunoscuti in Marea Britanie ca “Gypsies” (“Tiganii”), desi nu sunt inruditi din punct de vedere genetic cu populatia Romani. Din familia lui Hughie mai fac parte alti boxeri, cel mai celebru fiind Tyson Fury, unul dintre cei mai importanti din lume si cel care a devenit al treilea supergreu din istorie care a detinut centurile WBC, IBF, WBO si The Ring, dupa Muhamad Ali si Flloyd Patterson. Despre varul sau, Tyson spunea ca ar vrea sa devina „noii Klitshko”, facand referire la fratii ucraineni Vitali si Vladimir care au dominat boxul mondial la categoria supergrea intre 2004 si 2015. „The Gypsy King” urmeaza sa se bata in 2020 pentru a treia oara cu Deontay Wilder (SUA), iar in continuare sa ii intalneasca pe Anthony Joshua (Anglia) sau Jai Opetaia (Australia).

De asemenea, Hughie mai e var cu boxerul de categorie supergrea Nathan Gorman (23 ani), care are o singura infrangere in cele 17 meciuri la profesionisti, dar si cu Tommy Fury (20 ani), fratele vitreg al lui Tyson Fury, boxer la categoria semigrea, care are 3 victorii din tot atatea meciuri la profesionisti si a devenit celebru in Marea Britanie, dupa ce a aparut in reality show-ul Love Island.