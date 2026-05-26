Mirel Rădoi, fericit ca un copil! Cum arată noul său bolid de peste 300.000 de euro

Mirel Rădoi se află în vacanță în România, după ce a încheiat în urmă cu zece zile sezonul în Superliga Turciei. Antrenorul lui Gaziantep a încheiat campionatul pe locul 12 cu 37 de puncte.

Ultima mașină pe care Mirel Rădoi și-a făcut-o cadou este un Audi RS Q8 Mansory, SUV-ul ”ultra-agresiv” de la Audi care poate ajunge să coste chiar și jumătate de milion de euro.

Modelul lui Rădoi, pe care l-a și tunat, e peste 300.000 de euro.

”Nu cred așa ceva, urât face! Îmi place să aud zgomotul unui motor. Cum alții au ca hobby pescuitul, așa sunt eu cu mașinile.

Îmi aduc aminte, începusem fotbalul și îmi era teamă de mașini, mergeam foarte mult cu bicicleta.

(n.r. Câte mașini sunt în colecție deja?) Nu știu, sincer acum. Trebuie să stau pe loc să le număr, cred că sunt șapte acum”, a spus Rădoi.

Un Audi RS Q8, așa cum are Rădoi, poate prinde suta în trei secunde și poate dezvolta 770 de cai putere. Site-urile de specialitate spun că top speed-ul unui RS Q8 este de 330 de km/h.